Пермские технопарки могут получить федеральную поддержку на развитие

14:50 | 10.10.2019

10 октября на площадке технопарка Morion Digital открылась стратегическая сессия Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края. Тема экспертной дискуссии – технопарки в сфере высоких технологий как инструмент развития цифровой экономики региона. Организатором мероприятия выступило министерство информационного развития и связи Пермского края.



Участники стратегической сессии обсудят возможности и ресурсы технопарков, а также меры поддержки IT-компаний. Среди спикеров – профессор практики Московской школы управления «Сколково» Павел Лукша, директор Научного парка МГУ Олег Мовсесян, директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко и министр экономического развития и инвестиций Максим Колесников.



Докладчики расскажут о региональных мерах поддержки технопарков, федеральной политике поддержки и лучших кейсах взаимодействия с вузами. На примере технопарка «Калибр» (Москва) будут рассмотрены основные принципы развития инновационной экосистемы технопарка и методы федеральной поддержки, которые могут быть применены в Пермском крае.



В части подведения итогов эксперты оценят перспективы развития технопарков, востребованность сервисов и обсудят возможные формы кооперации резидентов технопарков.



В рамках мероприятия также пройдут презентации технопарка в сфере высоких технологий ООО «Морион Диджитал» и ООО «Технопарк Пермь». Напомним, сейчас на территории Пермского края действуют два технопарка – с 2018 года Morion Digital, крупнейший по площади и инвестициям частный технопарк городского типа в России (общая площадь его после реконструкции составит 86 тыс. кв. м, объем инвестиций – 726,2 млн рублей), и с 2016 года «Технопарк Пермь» (общая площадь – 16 949 кв. м, объем инвестиций – 97 млн рублей).

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