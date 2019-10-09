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14:46 | 10.10.2019

Совет директоров промпредприятий Прикамья обсудит развитие промкооперации и цифровизации производства

17 октября на площадке Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ) состоится расширенное заседание Совета директоров промышленных предприятий Пермского края при участии главы региона Максима Решетникова.

Участие в заседании примут более 20 руководителей региональных производств, среди которых ПАО «Уралкалий», АО «СИБУР-Химпром», ПАО «НПО «Искра», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», АО «Новомет-Пермь», ПАО «Метафракс», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», АО «ПНППК», ЗАО «Лысьвенский металлургический завод», АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК – Пермские моторы» и ПАО «Протон-ПМ», а также руководители Пермского крайсовпрофа и региональной Торгово-промышленной палаты.

Ключевыми темами Совета директоров промпредприятий Прикамья станут развитие инфраструктуры и промкооперации и цифровизация производства. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость развития промышленной кооперации региональных предприятий с крупными корпорациями. По словам главы региона, увеличение заказов обеспечивает стабильное развитие производства пермских предприятий, поступление налогов в региональный бюджет, создание новых рабочих мест. Кроме того, у компаний-поставщиков наращиваются новые компетенции, повышается конкурентоспособность, появляются новые продукты и высокотехнологичные решения.

Генеральный директор «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов в рамках Совета директоров расскажет о практике формирования технологических задач для реализации дорожной карты ПАО «Газпром». По его словам, участие в работе данного органа дает возможность в режиме онлайн познакомиться с проектами и решениями других компаний, обменяться опытом, найти точки соприкосновения. «Такая коллаборация на площадке инженерно-промышленного форума нам вдвойне полезна, так как с некоторыми предприятиями мы уже много лет сотрудничаем в рамках дорожной карты, направленной на привлечение отечественных производителей к освоению нового высокотехнологичного оборудования для нужд «Газпрома», – отметил Сергей Сусликов.

Также гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков совместно с руководителями АО «ОДК-Авиадвигатель» и макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» представит доклад о развитии внутрирегиональной кооперации и решении задач, повышающих эффективность работы, на примере взаимодействия с предприятиями двигателестроения.

Олег Жданов, президент Пермской торгово-промышленной палаты: «Ценность этого формата на инженерном форуме – прямое общение руководителей предприятий с губернатором по вопросам, которые волнуют не только одно предприятие, а в целом крупную промышленность. Совет директоров, по сути, представляет основную долю экономики Пермского края. На сегодняшний день практически любое крупное предприятие – часть какого-либо холдинга. В силу этих обстоятельств обмен содержательной информацией между нашими предприятиями затруднен. А в рамках ПИПФ у них будет возможность познакомиться с проектами коллег и сделать выводы не на основе сторонней информации, а из собственных впечатлений от общения с коллегами».

В рамках заседания председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян представит доклад о ключевых подходах в реализации инвестполитики компании, а также о том, как на производстве создается импортозамещающая промкооперация с другими региональными компаниями. По словам Армена Гарсляна, площадка во главе с губернатором Максимом Решетниковым имеет важное значение, так как дает возможность поделиться успехами, обозначить проблемы и обсудить пути их решения.

Напомним, ПИПФ-2019 состоится 17–18 октября на территории бывшего завода им. Шпагина в Перми.

© «Вечерние ведомости»

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