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13:05 | 10.10.2019

16 аграриев из Прикамья представили свою продукцию на главной сельхозвыставке страны

С 9 по 12 октября в Москве на территории ВДНХ проходит XXI Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2019». Участие в ней принимает и делегация из Пермского края под руководством министра сельского хозяйства и продовольствия Оксаны Бредневой.

По словам главы краевого минсельхоза, выставки подобного масштаба очень важны для сельскохозяйственников Прикамья. «Здесь у наших аграриев появляется возможность не только продемонстрировать всей стране свою продукцию, но и, возможно, привлечь покупателей со всей России в наш регион», – подчеркнула Оксана Бреднева.

Всего Пермский край представляют 16 сельхозпроизводителей. Среди них как крупные производства, так и небольшие. В частности, на выставке свою продукцию демонстрируют ООО «Великоленское», ЗАО «Птицефабрика «Чайковская», АО «Пермский свинокомплекс», ООО «Агрофирма «Труд», ООО «Прикамье», ООО «Ашатли», АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская», ООО «Терминал-Лысьва», ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод», КФХ Рашин В.Н., НПО «Промёд», КФХ Ларченкова Н.А., ООО «Луч» и др.

На стенде края представлен широкий ассортимент качественной сельскохозяйственной продукции, произведенной в Прикамье. Это молоко и молочные продукты, сыры твердые и мягкие, колбасы вареные и сырокопченые, колбасы из крольчатины, сыр из козьего молока, деликатесы, консервированная продукция, яйцо куриное и перепелиное, продукция из меда, овощи. В рамках выставки организована и дегустация.

Отметим, ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал, что сельское хозяйство является точкой роста для Пермского края. По его словам, оно входит в пятерку самых востребованных отраслей региона. Так, в этом году в сельском хозяйстве планируется реализовать 41 инвестиционный проект с общим объемом вложений около 2,4 млрд рублей, а до 2021 года – еще 129 инвестпроектов на общую сумму 6,8 млрд рублей.

В этом году в XXI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019» участвует свыше 1500 экспонентов из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Страной-партнером «Золотой осени» стала Сербия. В рамках деловой программы пройдет более 50 мероприятий для экспертов отрасли, производителей и представителей органов власти, которые в прямом диалоге смогут обсудить наиболее актуальные вопросы и перспективные направления развития отечественного АПК.

© «Вечерние ведомости»

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