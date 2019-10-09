На ПИПФ-2019 обсудят результаты развития промкооперации СИБУРа с предприятиями Прикамья

12:34 | 10.10.2019

В рамках Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ) на Заводе Шпагина пройдут Дни СИБУРа в Пермском крае.



В первый день, 17 октября, состоится расширенная сессия с освещением подходов к инвестиционным проектам ПАО «СИБУР Холдинг» на территории Российской Федерации. Будут подведены итоги реализации дорожной карты в 2018–2019 годах – результаты развития промкооперации между «СИБУР Холдингом» и пермскими компаниями, состоится обсуждение предложений по ее расширению.



18 октября на Заводе Шпагина пройдет круглый стол по теме использования современных полимерных и композиционных материалов для нужд ЖКХ и других отраслей, а также будут представлены лучшие практики СИБУРа по развитию цифровизации и кооперации в сфере образования.



По итогам прошлого года в рамках взаимодействия СИБУРа с промышленным комплексом Пермского края были заключены контракты на сумму почти 1 млрд рублей с 200 пермскими организациями. Доля компаний Пермского края в поставках для СИБУРа составила 4,8%.



В руководстве СИБУРа отмечают, что ежегодно на площадке Пермского инженерно-промышленного форума обсуждаются актуальные вопросы отрасли, такие, как обеспечение диверсификации российской промышленности и реализация программы повышения производительности труда в регионах, анализируются инструменты государственной поддержки предприятий, возможности промышленной кооперации и перспективы использования цифровой экономики в производственном секторе. А в этом году компания СИБУР стала стратегическим партнером Пермского инженерно-промышленного форума.



Напомним, ПИПФ-2019 состоится 17–18 октября на территории бывшего завода им. Шпагина в Перми. Регистрация для участия в форуме уже открыта: https://engineerforum.ru/signup.

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