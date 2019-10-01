«Альткотельная» привлечет 2,4 млрд рублей инвестиций в обновление тепловых сетей Перми

19:40 | 9.10.2019

Группа «Т Плюс» рассказала городским властям о проекте по переходу на новую модель рынка тепла по методу расчета тарифа на тепловую энергию по принципу «альткотельной». Концепция презентована в рамках круглого стола «Переход города Перми в ценовую зону теплоснабжения». В обсуждении приняли участие депутаты Пермской городской Думы, руководство Контрольно-счетной палаты, энергетики и представители общественности.



Как отметил директор Пермского филиала компании Антон Трифонов, новая модель до 2029 года гарантированно обеспечит 2,4 млрд рублей дополнительных инвестиций в теплосетевой комплекс города. На сегодня порядка 60% теплосетевых коммуникаций Перми эксплуатируются 25-30 лет, и с каждым годом степень их износа неуклонно растет.



Необходима срочная замена этих участков, что требует серьезных финансовых вложений. Один из возможных способов привлечь необходимые инвестиции – переход на «альткотельную». По итогам обсуждения депутаты отметили перспективность «альткотельной» как эффективного инструмента для развития теплосетей краевой столицы.



Одним из главных результатов внедрения нового подхода станет повышение качества услуг отопления и горячего водоснабжения для населения.

© «Вечерние ведомости»