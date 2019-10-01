«Уралкалий» – официальный спонсор выставки «Золотая Осень - 2019»

19:00 | 9.10.2019

Сегодня начала работу 21-я агропромышленная выставка «Золотая Осень - 2019», проходящая с 9 по 12 октября на территории ВДНХ (Москва). ПАО «Уралкалий» совместно с АО ОХК «УРАЛХИМ» традиционно выступили в качестве официальных спонсоров мероприятия.

В этом году совместный стенд ПАО «Уралкалий» и АО ОХК «УРАЛХИМ» представит посетителям выставки современные разработки в области агрохимии, а специалисты компаний проведут целый ряд деловых мероприятий, среди которых церемонии подписания различных соглашений и награждения ключевых партнеров, а также презентации новых продуктов.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:

- Роль сельского хозяйства в мировой экономике сложно переоценить, особенно в свете актуальной проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности, поэтому мероприятия уровня «Золотой Осени», без сомнения, очень важны для всех заинтересованных сторон, так или иначе имеющих отношение к сельскохозяйственной отрасли.

Напомним, российская агропромышленная выставка «Золотая Осень», организуемая Министерством сельского хозяйства РФ, на протяжении многих лет является крупнейшей отраслевой event-площадкой. Мероприятие собирает ведущих производителей сельхозтехники и минеральных удобрений, представителей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Каждый год в работе выставки принимают участие более 1 500 экспонентов из 60 регионов России и 12 стран мира. Общая площадь выставки составляет около 30 000 квадратных метров.

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