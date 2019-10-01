Спортсменка из Прикамья победила на всероссийских соревнованиях по шашкам

18:27 | 9.10.2019

Милослава Имайкина (Чайковский) заняла первое место в общем зачете всероссийских соревнований по русским шашкам среди юношей и девушек до 14 лет, а также среди девушек до 14 лет.



К соревнованиям Милославу подготовил тренер Евгений Трофимов (Ижевск). Первым тренером девочки был Андрей Малышев, руководитель секции «Шашечный дебют» МБУ «Многофункциональный молодежный центр».



Отметим, Милослава побеждает в соревнованиях такого уровня не первый раз. В 2016 году, в девятилетнем возрасте, девочка получила две золотые медали на всероссийских соревнованиях по русским шашкам – в классической и быстрой программах. В 2017 году Милослава стала призером молодежного первенства Европы по шашкам.

© «Вечерние ведомости»