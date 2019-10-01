Известный лингвист расскажет об экосистемах в образовании в рамках «Пермского открытого университета»

18:12 | 9.10.2019

10 октября в 17:00 на Заводе Шпагина состоится шестая лекция в рамках образовательного проекта «Пермский открытый университет». Лингвист, доктор филологических наук, профессор практики Московской школы управления «Сколково» Павел Лукша выступит с лекцией «Экосистемный подход в образовании».



В рамках встречи планируется обсудить основные направления изменения образовательных моделей, переход к образовательным экосистемам, экосистемность в природе и бизнесе и пр.



Вход на лекцию свободный при условии предварительной регистрации: https://permskiy-otkrytyy-univers.timepad.ru/event/1065646/.



Павел Лукша является ведущим автором докладов Global Education Futures «Образовательные экосистемы для общественной трансформации» (2018), «Навыки будущего: как процветать в сложном мире» (2017), «Будущее образования: глобальная повестка» (2014).



Напомним, лекции проекта «Пермский открытый университет» стартовали в Перми 31 августа. Всего запланировано семь выступлений.

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