В Перми с декабря введут проездные на автобусы для всех категорий граждан

17:19 | 9.10.2019

9 октября на заседании правительства Пермского края обсудили развитие новой транспортной модели в Перми, которая в пилотном режиме начала работать уже в этом году.



Как напомнил губернатор Максим Решетников, за счет регионального бюджета в краевую столицу было закуплено 85 новых автобусов, 20 из которых ездят на газомоторном топливе. «С 1 мая в городе введена безналичная оплата проезда и система бесплатных пересадок. Она еще не везде работает, но постепенно распространяется», – отметил глава Прикамья.



Все новые автобусы оборудованы системой навигации, кондиционирования, они имеют высший экологический класс и оформлены в едином стиле. «Уже в следующем году все частные перевозчики будут обновлять свои автобусы, эти требования будут заложены в контрактах с ними. Это позволит нам избавить город от устаревшего транспорта: со следующего года на линию будут допущены автобусы не старше 12 лет, а к 2021 году они уже будут не старше 10 лет», – отметила заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева. К 2024 году половина автобусного парка будет работать на газомоторном топливе, что очень важно для экологии города.



Еще одним новшеством новой муниципальной системы станет возможность пользоваться транспортными картами всем пермякам уже с 1 декабря 2019 года. Сейчас ими могут пользоваться только часть льготных категорий граждан: пенсионеры, студенты, а также первоклассники. Остальным школьникам транспортные карты начнут выдавать в 2020 году.



На данный момент городские власти также работают над проектом нового тарифного меню. «Он предусматривает базовый тариф за наличный расчет и скидку при безналичной оплате в размере 2 рублей. Хотелось бы подчеркнуть, что впервые вводятся проездные для нельготной категории граждан на 60 поездок, безлимитные - на день, месяц, квартал и год», - отметила Людмила Гаджиева. Также будет расширен ассортимент тарифов для льготных категорий граждан: пассажиры смогут приобрести проездные на 30 поездок, также предусмотрен безлимитный проездной для школьников и студентов.



Кроме того, на данный момент утверждена новая маршрутная сеть краевой столицы, которая будет внедрена с 1 апреля по 15 июня 2020 года. Она будет дополнена 15 новыми маршрутами. Ознакомиться с ней можно на сайте Готранса, там же работает планировщик маршрутов. «В основном это внутрирайонные маршруты, чтобы жители могли добраться до медицинских и социальных учреждений, - отметила Людмила Гаджиева. - Также заработали долгожданные маршруты Субботино - Голованово. Транспорт пойдет в микрорайоны, где он вообще сейчас не ходит - это Судозавод, по Кировоградской, по Советской Армии и др.».



В ходе заседания правительства обсудили и развитие транспортной инфраструктуры в краевой столице, в частности, остановок. В этом году администрацией города Перми совместно с департаментом градостроительства и архитектуры разработан новый дизайн остановок. 11 из них появятся в Перми уже в этом году. Губернатор Максим Решетников отметил, что в дальнейшем вид новых остановочных пунктов нужно обсуждать с жителями города, так как они являются их основными пользователями.

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