Сразу два пермяка вошли в топ-30 российских бизнесменов в сфере искусственного интеллекта

15:41 | 9.10.2019

Издание Rusbase опубликовало рейтинг (https://rb.ru/ai-top/) самых успешных российских предпринимателей в области искусственного интеллекта (ИИ; Artificial Intelligence, AI). В топ-30 вошли сразу два бизнесмена из Перми: основатель компании Macroscop Артем Разумков и сооснователь компании «Промобот» (Promobot) Олег Кивокурцев (4-я и 12-я позиции рейтинга соответственно).



Macroscop – разработчик программных продуктов и аппаратных решений для систем IP-видеонаблюдения. Компанию создали в 2008 году предприниматели Александр Коробков и Артем Разумков. В 2013 году бизнесмены начали международную экспансию: сначала решения Macroscop появились в Словакии, теперь они доступны в 50 странах мира. В 2018 году суммарная выручка двух юрлиц компании, ООО «Макроскоп Трейд» и ООО «Сателлит», составила 482 млн рублей.



Как заявили в Macroscop, в 2019 году рост зарубежных продаж российского софта обеспечили уникальные интеллектуальные модули: детектор отсутствия касок на рабочих, учитывающий наличие наушников и защитных очков, модуль определения наполненности полок и витрин, модуль контроля длины очередей, снижающий издержки в ритейле, и другие решения.



В октябре 2019 года состоялся релиз версии Macroscop 2.8, куда вошел интеллектуальный модуль распознавания лиц. Его работу обеспечивает ИИ, способный распознавать людей с измененными прическами, объемными шапками, очками и другими «помехами» с точностью до 99%. А до конца 2019 года запланирован выпуск новой линейки сетевых видеорегистраторов (Network video recorder; NVR), оснащенных ПО Macroscop и представляющих собой готовую базу для создания умной системы видеонаблюдения любого масштаба. Сетевые регистраторы серий Business, Enterprise и Professional – гибкие системы, которые можно оснастить любой версией Macroscop и дооборудовать необходимыми аппаратными опциями, требующимися конкретной системе видеонаблюдения (достаточно просто подключить камеру).



«Видеоанализ становится инструментом измеряемого повышения эффективности бизнес- и производственных процессов. Компания намерена стать № 1 в извлечении пользы такого рода из визуальных данных», – прокомментировал Артем Разумков.



Компания «Промобот» (Promobot) создана в 2015 году в Перми, с того же года является резидентом научного центра «Сколково». Компанию основали студенты пермского Политеха Олег Кивокурцев, Максим Утев и Игорь Еремеев совместно с инвестором Алексеем Южаковым. В 2016 году компания получила инвестиции в размере 150 млн рублей от Фонда развития интернет-инициатив, а в 2019-м – еще 200 млн рублей от АО «МИР». В 2018 году ею был заключен контракт на поставку 2800 роботов в США на сумму более 3,4 млрд рублей.



Сегодня Promobot – крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. «Промоботы» трудятся в 35 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Этих роботов можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке. Все продукты компании производятся и разрабатываются в Пермском крае.



В октябре 2019 года компания представила человекоподобного робота с внешностью Арнольда Шварценеггера. Российский терминатор полностью имитирует внешность своего прототипа. Робот может двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор.

Это не первый российский робот с внешностью человека. В сентябре 2019 года «Промобот» запустил серийное производство роботов-двойников. Они предназначены для работы в местах повышенного скопления людей, помогают людям с навигацией, отвечают на вопросы, транслируют промоматериалы и запоминают каждого, с кем приходилось общаться.



«Мы видим прирост не менее чем на 30% с точки зрения распространения сервисных роботов для бизнеса, поскольку человеческий фактор – это действительно большая проблема для каждого работодателя. Несмотря на то что человеческий труд в России дешевле, чем на зарубежном рынке, все равно наши роботы приносят пользу и окупаются быстрее чем за два года. При этом в зависимости от отрасли у роботов разный срок окупаемости», – рассказал Олег Кивокурцев.



С методологией составления рейтинга Rusbase, а именно с критериями отбора участников, можно ознакомиться по ссылке: https://rb.ru/ai-top/#metodology.

© «Вечерние ведомости»