Пермь: новости дня
14:48 | 9.10.2019
15 новых автобусных маршрутов увеличат доступность медицинских и социальных учреждений для прикамцев
По данным краевого министерства транспорта, в регионе сейчас работает 460 автобусов, которые осуществляют перевозки по 170 маршрутам. Годовой пассажиропоток составляет 13,2 млн человек. При этом сегодня в Прикамье существует ряд проблем, с которыми чаще всего сталкиваются жители. Это и высокий износ транспортных средств, и отсутствие возможности добраться до некоторых социальных и медицинских учреждений, большая загрузка в часы пик, а также неконтролируемый рост платы за проезд на некоторых междугородних маршрутах.
Как сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников, на данный момент разработана и внедряется новая транспортная модель, которая в конечном итоге приведет к повышению качества обслуживания пассажиров. По его словам, суть новой системы в том, что перевозчику больше не придется думать, сколько людей проехало и как собрать деньги. «Теперь у перевозчика задача номер один – чтобы был соответствующий требованиям автобус и профессиональный водитель, чтобы автобус по расписанию, со всеми остановками безопасно проехал из точки А в точку Б. Именно за это перевозчик должен и будет получать средства из бюджета, а все средства от оплаты проезда будут поступать в бюджет Пермского края», – подчеркнул глава Прикамья. Также он отметил, что в тех случаях, когда за счет стоимости проезда все эти затраты нельзя будет покрыть, рейсы будут дотировать из краевого бюджета.
Как пояснил министр транспорта Пермского края Николай Уханов, новая транспортная модель будет внедряться по трем направлениям: «В первую очередь мы разработали сеть межмуниципальных маршрутов с учетом транспортировки людей до медицинских и социальных учреждений. Второе – это регулируемые тарифы, они будут устанавливаться на уровне краевого правительства. Третье – мы разработали требования к подвижному составу. Транспортные средства должны иметь кондиционеры, отопители, оборудование для безналичной оплаты проезда, систему видеонаблюдения, аудио-, видеоинформаторы». Кроме того, экологический класс транспортных средств должен соответствовать стандарту «Евро-5», а автобусы должны быть не старше десяти лет. Уже в следующем году будет закуплено 50 новых автобусов за счет средств краевого бюджета.
По сведениям министерства транспорта, маршрутная сеть до 2022 года будет дополнена 15 новыми маршрутами. Эта сеть обсуждалась с экспертами, жителями и главами муниципалитетов. В данный момент она согласована и размещена на интернет-портале «Управляем вместе». В следующем году начнут курсировать 7 новых маршрутов с учетом потребности населения в медобслуживании: Кунгур – Октябрьский, Кунгур – Уинское, Кунгур – Суксун, Кунгур – Ашап, Губаха – Гремячинск, Чернушка – Оса, Барда – Оса. Глава Прикамья поручил минтрансу взять развитие этих маршрутов под особый контроль, так как именно они являются наиболее значимыми для жителей края.
В рамках новой модели до 2022 года планируется развитие, в том числе и строительство, транспортной инфраструктуры – вокзалов, которые будут включать в себя кассы, залы ожидания, точки мелкорозничной торговли, туалеты, Wi-Fi, розетки для зарядки электронных устройств и пр. Глава Прикамья поручил тщательнее проработать развитие пересадочных узлов, так называемых хабов.
Новую транспортную модель в регионе начнут внедрять уже в следующем году, и в течение двух лет край полностью перейдет на нее. Кроме того, до конца 2022 года будет обновлен весь подвижной состав на межмуниципальном сообщении. Благодаря внедряемым изменениям планируется, что уже в следующем году пассажиропоток в Прикамье вырастет на 600 тыс. человек.
© «Вечерние ведомости»
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