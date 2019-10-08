В чемпионате Прикамья по автокроссу приняли участие 30 пилотов

14:17 | 9.10.2019

На кроссовой трассе поселка Прикамский Чайковского городского округа состоялся финал чемпионата Пермского края и первенства по автомобильному кроссу. В нем приняли участие 30 пилотов из Прикамья и Удмуртии.



После свободных тренировок и квалификационных заездов состоялись финальные заезды в пяти зачетных категориях. Первыми выступили участники зачета «Д3-Мини» – шести- и семилетние малыши.



Гонка проходила в традиционном формате – два финала по шесть кругов в зачетных классах «Д2-Классика», «Д2Н» и «Д3-Супер».



В упорной борьбе были определены победители: в классе «Д3-Мини» первое место занял Тимофей Чибирев (село Стряпунята), в классе «Д2-Юниор» – Михаил Жужгов (Пермь), в классе «Д2К» – Илья Запрудин (Чайковский), в классе «Д2Н» – Анварали Гулов (Пермь), в классе «Д3-Супер» – Антон Садилов (Пермь).

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