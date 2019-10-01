Пермь: новости дня
17:43 | 8.10.2019
Два пермских проекта стали призерами регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards
Пермский край представил четыре проекта: Фестиваль экстремальных видов спорта «Оса – акватория Беринга», карнавальное шествие «Пермское яркое», Всероссийский фестиваль уличной культуры «Все стили в силе» и культурно-просветительский проект «Спасские гуляния в Чайковском».
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал важность расширения границ фестивального движения. В Прикамье проводятся как мероприятия небольшого формата, так и крупные, уже зарекомендовавшие себя события. «Они становятся точками притяжения для туристов», – подчеркивал Максим Решетников.
По итогам конкурса первое место в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие» занял Всероссийский фестиваль уличной культуры «Все стили в силе», который был создан и впервые реализован в 2009 году и до сих пор остается ежегодным и самым масштабным событием в уличной культуре города Перми. В 2019 году в фестивале приняло участие 870 человек из 24 городов.
Второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» занял Фестиваль экстремальных видов спорта «Оса – акватория Беринга», который уже четыре года подряд проходит в городе Осе. В рамках фестиваля проводятся соревнования по водно-моторному спорту в дисциплинах аквабайка. В 2019 году в них участвовали 63 спортсмена из 18 российских регионов. Кроме того, в рамках фестиваля ежегодно организуются и другие зрелищные массовые соревнования – по пауэрлифтингу, армрестлингу, пляжному волейболу. В этом году фестиваль посетило более 10 тыс. зрителей.
Лучшие по результатам регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards проекты Приволжья и Урала получат право на участие в общенациональном финале премии, который пройдет 15–17 ноября в Самаре.
Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. В 2019 году премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ.
Финал регионального конкурса прошел 4–6 октября в Балаково. Организаторами его выступили МАУ «ЦКОДМ «Молодежная инициатива» и ФРОС «Region PR» при поддержке администрации Балаковского муниципального района.
Председателем Экспертного совета премии является Ольга Хоточкина, директор Международной туристической выставки «Интурмаркет» (Москва).
© «Вечерние ведомости»
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