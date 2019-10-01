В Перми выберут директора службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек

17:34 | 8.10.2019

Администрация Перми в рамках кадровой политики определила открытый принцип отбора руководителей в свои подведомственные учреждения. Речь идет о подборе кандидата на вакантную должность директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек», который будет определен путем работы конкурсной комиссии.



В ее состав вошли представители администрации Перми, общественных организаций защитников животных «Доброе сердце», «Островок Надежды», благотворительного фонда «Верность», представители волонтерского совета МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек», депутаты гордумы.



Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации города Перми, в конкурсе смогут принять участие граждане России с высшим профессиональным образованием по специальности «Агрономия», «Биология», «Гидрология», «Зоотехния», «Мелиорация, рекультивация и охрана земель», «Механизация сельского хозяйства», «Экономика», «Ветеринария». Стаж работы на руководящих должностях должен быть не менее 5 лет.



Прием документов начался 8 октября и продлится по 18:00 8 ноября 2019 года в рабочие часы по адресу: улица Советская, 22, кабинет №301, 3 этаж. Конкурс будут проведен в форме индивидуального собеседования. Список необходимых документов размещен здесь: https://www.gorodperm.ru/docs/notice/.

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