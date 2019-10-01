В Перми пройдет форум «ЖКХ – Новое качество. Муниципальная повестка»

17:31 | 8.10.2019

29 октября состоится межрегиональный форум, на котором будут обсуждаться вопросы реализации нацпроектов «Жилье и городская среда», «Экология», «Образование».



В мероприятии планируется участие депутатов Государственной Думы РФ, членов Общественной палаты РФ, представителей законодательной и исполнительной власти Перми и края, ресурсоснабжающих компаний и организаций, осуществляющих содержание многоквартирных домов, представителей общественных советов и НКО региона и Приволжского федерального округа, гостей из общественных палат субъектов РФ.



На форуме планируется обсудить вопросы реализации национального проекта «Жилье и городская среда», новой системы обращения с ТКО, организации капитального ремонта домов, проведения общественного контроля, кадрового обеспечения отрасли ЖКХ, а также заслушать мнение экспертов по этим темам. Кроме того, участники круглого стола могут представить свое видение федерального и регионального развития темы энергоэффективности, а также обсудить положительные и отрицательные стороны в реализации этих проектов в субъектах и муниципальных образованиях.



Особое внимание на форуме будет акцентировано на подготовке кадров для ЖКХ в средних профессиональных и высших образовательных учреждениях Пермского края по профильным образовательным стандартам, разработанным при активном участии госкорпорации «Фонд содействия реформирования ЖКХ».



Форум «ЖКХ – Новое качество. Муниципальная повестка» состоится по адресу: Комсомольский проспект, 29 (Пермский национальный исследовательский политехнический университет), конференц-зал. Начало в 11:00.



Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте http://forumgkh.ru/.

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