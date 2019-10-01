Пермь: новости дня
17:01 | 8.10.2019
В Перми начался прием заявок на выездной форум городского актива школьников «Город – детям! Дети – городу!»
Проведение слета активных школьников запланировано на 7-8 ноября. Площадкой для него станет профилакторий «Сосновый бор».
По словам организаторов, форум «Город - детям! Дети - городу!» - это непрерывный круговорот позитивного и познавательного контента, полезные знакомства и новые друзья, возможность прокачать свои лидерские качества и заявить о себе.
Кроме того, участники форума выберут состав городского совета старшеклассников-2020 (ГСС). К отбору на слет приглашают учеников 8-10 классов, участвующих в социальной деятельности на уровне школы, района, города.
Чтобы стать членом Городского совета старшеклассников-2020, необходимо:
- посетить как минимум одно из мероприятий – Школу социального проектирования или Школу молодого лидера;
- придумать командой социальный проект;
- описать его в Google-форме https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Mf0SJshT9tM9M01mbfiZZB_7-uyFF6CR79kZsImbvyvvPQ/viewform;
- выбрать двух кандидатов в ГСС от команды;
- участвовать в выборах в ГСС на выездном форуме.
Если в этом году школьник не планирует стать членом ГСС, но активен и готов быть членом городского актива школьников, то необходимо:
- заполнить анкету в Google-форме https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTA_7HkSnRItEIK-mu76MQPEgSBSH4GjDdsSosh3hWgrsBRA/viewform;
- записать видео и опубликовать у себя на страничке в соцсетях c хэштегом #ВыбираюГСС – почему именно он должен попасть на форум.
Проект реализуется в рамках городской инициативы «Город - детям! Дети - городу!» при поддержке департамента социальной политики администрации Перми и Центра развития личности и профориентации школьников «Поколение будущего».
© «Вечерние ведомости»
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