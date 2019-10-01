Пермская спортсменка победила на международном соревновании по марафонским заплывам в ластах

15:34 | 8.10.2019

Анастасия Мулькова – воспитанница спортивной школы водных видов спорта Перми.



В городе Каш (Турция) на Средиземном море с 4 по 6 октября прошли международные соревнования по марафонским заплывам в ластах. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Польши, Колумбии, Бразилии, Казахстана, Турции и России.



Воспитанница спортивной школы водных видов спорта Перми Анастасия Мулькова одержала победу в заплывах на 1 и 4 километра.

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