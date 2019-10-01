Пермь: новости дня
13:04 | 8.10.2019
В музыкальном забеге в Чайковском приняли участие более 530 человек из 6 регионов России
На старт участников провожал живой оркестр, на протяжении всей трассы бегунов сопровождала музыка Чайковского и современные сборки от пермских диджеев.
Спортсмены преодолевали 5 дистанций на выбор: 5, 15 или 30 км бега, 5 км северной ходьбы, самые маленькие участники бежали 1 км. После забега спортсмены прошли с экскурсией по комплексу «Снежинка» и смогли подняться на знаменитые трамплины.
Забег Sound Track Trail стал завершающим событием серии стартов «Беги по краю». В 2019 году в рамках акции прошли три забега – в Кунгурском районе, Кудымкаре и Чайковском, в них приняли участие более 2000 человек из десяти регионов России.
«Забеги удались, получились классные яркие спортивные праздники для всей семьи», - говорит Александра Гуляева, координатор Первого Пермского бегового сообщества, организующего серию мероприятий «Беги по краю».
Напомним, одной из приоритетных задач правительства Пермского края является вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что согласно нацпроекту «Демография», утвержденному президентом Владимиром Путиным, к 2024 году каждый второй житель региона будет регулярно заниматься спортом.
В Пермском крае постоянно проходят забеги, в том числе и благотворительные. В сентябре порядка 20 тыс. прикамцев приняли участие во всероссийском «Кроссе нации», а проходивший 7 и 8 сентября в Перми Пермский международный марафон собрал более 9 тыс. любителей бега.
«Беги по краю» – серия беговых событий в разных локациях Пермского края. События эти имеют различный смысл, но объединены общей идеей. Каждый забег серии имеет свою обязательную просветительскую, культурную, социальную, а то и национальную составляющую. В 2019 году это три забега – в Кунгурском районе, Кудымкаре и Чайковском.
© «Вечерние ведомости»
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