Пермь: новости дня
12:23 | 8.10.2019
В Оханске завершилось строительство нового лечебного корпуса на 22 койко-места
Новый корпус получил итоговое заключение Инспекции государственного строительного надзора о соответствии объекта всем строительным требованиям. Напомним, заказчиком стройобъекта являлось Управление капитального строительство Пермского края. Всего на строительство корпуса было направлено 165 млн рублей.
В лечебный корпус, после того как будут завершены процедуры закупки-установки оборудования и лицензирования, переедут из прежних деревянных зданий терапевтическое и педиатрическое отделения, дневной стационар, а также стерилизационное отделение и клинико-диагностическая лаборатория.
Введение нового лечебного корпуса в Оханске расширит его лабораторно-диагностическую базу. По словам главного врача Оханской центральной районной больницы Константина Масалкина, «размещение в здании клинико-диагностической лаборатории позволит увеличить количество забираемых анализов, а подключение к интернету – получать их результаты онлайн и перейти на электронный документооборот».
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что здравоохранение в ближайшие пять-семь лет будет «темой номер один», так как задачи, решения которых ждут жители края, требуют от краевых властей системной работы. В настоящий момент в Пермском крае строится девять медицинских учреждений, пять из них будут завершены уже в текущем году. Помимо лечебного корпуса в Оханске, это три детские поликлиники в Перми и сельская врачебная амбулатория в Майкоре. Всего на строительство объектов здравоохранения в 2019 году направлено 2,1 млрд рублей из краевого и федерального бюджетов. Список всех объектов можно посмотреть на портале «Управляем вместе».
Напомним, сегодня на территории Прикамья ведется масштабное строительство социальной инфраструктуры. Так, в 2020 году на строительство объектов соцсферы будет направлено почти 10 млрд рублей, что на 27% больше по сравнению с текущим годом.
© «Вечерние ведомости»
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