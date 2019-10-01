В Чусовом в рамках нацпроекта обустроен новый воркаут-центр

18:02 | 7.10.2019

В Чусовом организована новая площадка для занятий спортом под открытым небом. Воркаут-центр появился на улице Мира, рядом с городским спортивно-оздоровительным комплексом. Площадка оборудована в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.



Уличный оздоровительный центр включает в себя поле для игры в баскетбол, площадку со спортивным инвентарем и тренажерами, а также зону для воркаута (уличной гимнастики). Во всех трех сегментах уложено специальное резиновое покрытие, обустроены пешеходные дорожки и места для отдыха.



«Воркаут привлекает молодежь во всем мире. Надеюсь, жители оценят этот подарок городу, и число вовлеченных в занятия физкультурой возрастет в несколько раз», – отметил глава Чусовского муниципального района Сергей Белов.



Работы по благоустройству открытых пространств ведутся сейчас и в других населенных пунктах Чусовского района. Так, в поселке Верхнечусовские Городки благоустраивается площадь Первых Нефтяников. Здесь будет асфальтированная площадка со сценой для проведения праздничных мероприятий, поставят лавочки, проведут работы по озеленению. В поселке Калинино обустраивается Центральный парк на улице Ленина. В нем появятся удобные пешеходные дорожки, новые лавочки, урны. Уже началась работа по установке детского комплекса и уличной сцены. Обновленные общественные пространства будут не только комфортны, но и безопасны, жители смогут отдыхать здесь и в темное время: в парках организовано освещение.



Кроме того, в Чусовском районе продолжается благоустройство 26 дворов и 15 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: асфальтируются проезды, тротуары, устанавливаются бордюры. Все работы планируется завершить в начале октября. Полностью завершены работы на 80% объектов. Всего в 2019 году Чусовской муниципальный район по программе «Формирование комфортной городской среды» получил порядка 33 млн рублей.



Напомним, в августе на заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов губернатор Прикамья Максим Решетников поручил муниципалитетам ускорить благоустройство общественных пространств. «Год проблемный, погода сложная. Но работы нужно завершить, причем без ущерба качеству», – подчеркнул глава Прикамья.



В 2019 году существенно увеличено федеральное финансирование проекта по формированию комфортной городской среды. Только из федерального бюджета Пермский край получил более 800 млн рублей, а из всех источников на благоустройство региона направлено 1,3 млрд рублей. Всего в Пермском крае будет благоустроено 464 двора и 129 общественных территорий.

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