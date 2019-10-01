Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Пермь: новости дня


Главная

16:04 | 7.10.2019

Волонтеры Прикамья получили награды от Минкомсвязи РФ за настройку цифрового ТВ

В рамках VI Всероссийского форума региональных СМИ «Траектория смысла» были награждены лучшие волонтеры по настройке цифрового телевещания в Пермском крае. Благодарственные письма Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ волонтерам вручил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Лучшими волонтерами признаны Сергей Шаравин (Кунгур), Дмитрий Ястребчиков (Пермь), Александр Торошин (Лысьва), Степан Потеряйло (Чусовой) и Матвей Сорокин (Краснокамск). Каждый из них выполнил от 70 до 900 заявок с выездом по настройке цифрового оборудования.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что в регионе была проведена большая работа для перехода на цифровое вещание: обеспечены социальная помощь льготникам, работа волонтеров и наличие оборудование для цифрового телевещания, организована информационная кампания, а также проведена работа с управляющими компаниями по восстановлению общедомовых антенн. В общей сложности волонтеры Пермского края с 15 апреля по 3 августа 2019 года выполнили 4776 заявок жителей региона по настройке цифрового оборудования.

Отбор в номинации «Лучший волонтер по настройке ЦТВ» проходил в рамках конкурса «На цифровой волне с Россией» среди волонтеров, прошедших обучение и оказывающих помощь жителям Пермского края в подключении и настройке оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала.

«В Пермском крае летом отключили аналоговое телевидение и прошла масштабная кампания по переходу на цифровое вещание. Большую роль в переходе на «цифру» сыграли волонтеры, которые помогали настраивать телевизоры жителям Перми и Пермского края. Это ведомственная награда за подписью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ», – отметил Алексей Волин.

Напомним, 14 октября состоится четвертый, последний, этап перехода регионов России на цифровое телевидение, в рамках которого к нему будет подключен 21 субъект РФ с общей численностью 39 млн человек. 3 июня завершилось телевещание в аналоговом формате, и Пермский край полностью перешел на «цифру». На данный момент к цифровому телевидению подключено 98,97% домов в регионе. Как ранее отметил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин, в работе по переходу на цифровое вещание была задействована большая команда волонтеров – 1148 специалистов, которые помогали жителям края настраивать приставки и необходимое оборудование.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:52 | 7.10.2019
В Екатеринбурге восстановят Краснознаменную группу

18:39 | 7.10.2019
В Следственном комитете опровергли слухи о маньяке в Екатеринбурге

18:27 | 7.10.2019
Свердловчанина приговорили к 9 годам лишения свободы за избиение своей сожительницы до смерти

18:10 | 7.10.2019
Екатеринбургский музей истории запускает проект, посвященный космосу

18:02 | 7.10.2019
В Чусовом в рамках нацпроекта обустроен новый воркаут-центр

17:59 | 7.10.2019
В Перми продолжают демонтировать незаконные автостоянки

17:56 | 7.10.2019
В Перми на бульваре Советской Армии приступили к укладке тротуарной плитки

17:55 | 7.10.2019
В два раза больше свердловчан смогут получить экстренную психологическую помощь

17:50 | 7.10.2019
Учитель из Перми получила специальный приз на конкурсе «Учитель года России-2019»

17:47 | 7.10.2019
В Перми состоится Форум городского и регионального развития

17:31 | 7.10.2019
Пункты проведения опроса о храме в Екатеринбурге начали оснащать видеоаппаратурой

17:02 | 7.10.2019
На аэродроме в Логиново во время прыжка погиб парашютист

16:59 | 7.10.2019
Депутат свердловского Заксобрания претендует на должность главы Туринска

16:39 | 7.10.2019
В ночь на 10 октября на трассе Челябинск – Екатеринбург будет перекрыто движение

16:13 | 7.10.2019
Назначен куратор нацпроекта по производительности труда в администрации губернатора Прикамья

16:11 | 7.10.2019
В Екатеринбурге уволили кураторов, занимавшихся благоустройством сквера за Оперным театром

16:04 | 7.10.2019
Волонтеры Прикамья получили награды от Минкомсвязи РФ за настройку цифрового ТВ

15:49 | 7.10.2019
В Екатеринбурге на Генеральской в ДТП пострадали женщина и ребенок

15:26 | 7.10.2019
Уральских детей обучат правилам дорожного движения с помощью видеороликов с участием Вороны Капы

15:08 | 7.10.2019
С 8 по 12 октября в Перми пройдет сельскохозяйственная ярмарка

15:05 | 7.10.2019
В центре Екатеринбурга отключили электричество из-за аварии на линии электропередач

15:03 | 7.10.2019
Пермские поисковые отряды принимают участие в окружном слете

14:48 | 7.10.2019
С начала 2019 года более шести тысяч семей в Свердловской области получили сертификат на материнский капитал

14:21 | 7.10.2019
В Екатеринбурге стартовала осенняя призывная кампания

13:57 | 7.10.2019
Помощник депутата Госдумы «урезонил» дебошира со Вторчермета

13:43 | 7.10.2019
На фестивале «ПРОСВЕТ» медиахудожники перенесут зрителей на край света и в чрево кита

13:36 | 7.10.2019
Жителя Полевского отправили в колонию на три года за рубку леса в Ботаническом заказнике

13:24 | 7.10.2019
На Совете округа обсудили точки роста туристического потенциала ПФО

13:15 | 7.10.2019
Машины двигались по горячей воде: в Нижнем Тагиле затопило шоссе

12:55 | 7.10.2019
Пермская IT-компания создала двойника Арнольда Шварценеггера

12:50 | 7.10.2019
За четыре дня стенд Пермского края на газовом форуме посетило более 6 тысяч человек

12:45 | 7.10.2019
Власти Екатеринбурга организуют сбор опасных бытовых отходов

12:38 | 7.10.2019
В Пермь придет похолодание

12:15 | 7.10.2019
В Екатеринбурге открывается благоустроенная набережная реки Исеть

11:44 | 7.10.2019
Двое свердловчан-курьеров предстанут перед судом за сбыт 3 кг наркотиков

11:10 | 7.10.2019
В Екатеринбурге пресекли деятельность покерного клуба на Уктусе





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 