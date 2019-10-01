Пермь: новости дня
16:04 | 7.10.2019
Волонтеры Прикамья получили награды от Минкомсвязи РФ за настройку цифрового ТВ
Лучшими волонтерами признаны Сергей Шаравин (Кунгур), Дмитрий Ястребчиков (Пермь), Александр Торошин (Лысьва), Степан Потеряйло (Чусовой) и Матвей Сорокин (Краснокамск). Каждый из них выполнил от 70 до 900 заявок с выездом по настройке цифрового оборудования.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что в регионе была проведена большая работа для перехода на цифровое вещание: обеспечены социальная помощь льготникам, работа волонтеров и наличие оборудование для цифрового телевещания, организована информационная кампания, а также проведена работа с управляющими компаниями по восстановлению общедомовых антенн. В общей сложности волонтеры Пермского края с 15 апреля по 3 августа 2019 года выполнили 4776 заявок жителей региона по настройке цифрового оборудования.
Отбор в номинации «Лучший волонтер по настройке ЦТВ» проходил в рамках конкурса «На цифровой волне с Россией» среди волонтеров, прошедших обучение и оказывающих помощь жителям Пермского края в подключении и настройке оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала.
«В Пермском крае летом отключили аналоговое телевидение и прошла масштабная кампания по переходу на цифровое вещание. Большую роль в переходе на «цифру» сыграли волонтеры, которые помогали настраивать телевизоры жителям Перми и Пермского края. Это ведомственная награда за подписью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ», – отметил Алексей Волин.
Напомним, 14 октября состоится четвертый, последний, этап перехода регионов России на цифровое телевидение, в рамках которого к нему будет подключен 21 субъект РФ с общей численностью 39 млн человек. 3 июня завершилось телевещание в аналоговом формате, и Пермский край полностью перешел на «цифру». На данный момент к цифровому телевидению подключено 98,97% домов в регионе. Как ранее отметил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин, в работе по переходу на цифровое вещание была задействована большая команда волонтеров – 1148 специалистов, которые помогали жителям края настраивать приставки и необходимое оборудование.
© «Вечерние ведомости»
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