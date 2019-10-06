Пермские поисковые отряды принимают участие в окружном слете

15:03 | 7.10.2019

3 октября по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова в Кирове стартовал окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт», собравший поисковиков из 14 регионов Приволжского федерального округа.



В состав делегации от Пермского края вошли 20 представителей из 7 поисковых отрядов. Всего в регионе действует 9 таких отрядов.



Участники слета сообщили о результатах своей работы. Так, поисковые отряды Прикамья в 2019 году провели 7 поисковых экспедиций по местам сражений. В 2018 году таких экспедиций было 6. Во время поискового сезона прошлого года подняты останки 4 бойцов Великой Отечественной войны для дальнейшего перезахоронения, найден 1 солдатский медальон. В этом году поднято 92 бойца и найдено 30 медальонов.



Также во время слета поисковики участвуют в военно-исторической и поисковой викторинах, соревнуются в умении ориентироваться на местности, ведении архивного поиска и оказании медицинской помощи. По результатам испытаний будут определены лучшие команды.

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