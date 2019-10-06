На фестивале «ПРОСВЕТ» медиахудожники перенесут зрителей на край света и в чрево кита

13:43 | 7.10.2019

12-13 октября в Перми пройдет мультимедиа-арт фестиваль «П Р О С В Е Т». Одна из главных площадок фестиваля, Завод Шпагина, преобразится в поп-ап-галерею цифрового искусства. Здесь будут представлены 15 работ от художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Перми.



Tundra, мультимедиа-студия с мировой славой, впервые покажет завораживающую инсталляцию MyWhale, с успехом принятую за рубежом, в обновленной версии 2.0. MyWhale 2.0 воссоздает «чрево кита». Оказавшись внутри, зрители смогут послушать песни и ощутить мысли гигантского существа. Образ MyWhale создан по мотивам истории о самом одиноком ките в мире, находке ученых. Кит «разговаривает» на частоте 52 Гц, и другие особи и виды просто не могут его услышать. MyWhale 2.0 — это человеческая интерпретация песен самого одинокого существа.



Еще одна работа Tundra на Заводе Шпагина — иммерсивная аудиовизуальная сайт-специфик инсталляция The Day We Left. Инсталляция в форме перевернутого поля приглашает зрителей взглянуть на мир под другим углом. Кусочек оцифрованной природы, замкнутый в ландшафт города, мотивирует к размышлениям о синтетическом и естественном, о природе в виртуальном мире, о людях и машинах.



Другой яркий проект «П Р О С В Е Т А» — инсталляция «СНЫ» — создана пермским визуальным художником и сценаристом Alex Etewut. Художник создал серию «капсул для сна», в которых дыхание зрителей синхронизируется со светом вокруг. Находясь в мультимедиа-медитации, гости смогут «прожить» наяву все внутренние процессы тела и мозга при засыпании и пробуждении.



Николай Славянов — художник, работающий на принципах яркой формы и простого содержания — перенесет гостей на самый край света. (Славянов — секретная фигура российского медиа-арта, непубличная личность, преданная искусству и создающая арт-работы в одиночестве). Его аналоговая световая инсталляция послужит авторской альтернативой всему цифровому искусству. Кроме того, на Заводе Шпагина будут представлены лазерные инсталляции 1.0 и 8.0 арт-проекта 404.zero, SCAZY X-RAY художника Зорика Истомина, четыре работы медиахудожника и режиссера Максима Жесткова - Elements, Volumes, Supernova и Computations, интерактивная инсталляция от команды INTERACTIVEDEP, а также световая инсталляция «Просвет» от международной мультимедиа- и дизайн-студии Dreamlaser. Познакомиться со всеми работами мультимедиа-фестиваля «П Р О С В Е Т» на заводе Шпагина можно 12 и 13 октября с 12.00 до 22.00.



Мультимедиа-фестиваль «П Р О С В Е Т» пройдет в Перми 12-13 октября 2019 года. Его площадками станут Пермский театр оперы и балета имени П.И. Чайковского, Завод Шпагина, арт-объект «Пермские ворота», телебашня РТРС, Колесо обозрения в Парке Горького и Кунгурская ледяная пещера. Вход на все события фестиваля – бесплатный. Программа фестиваля на сайте https://prosvetfest.ru/. Мультимедиа-фестиваль «П Р О С В Е Т» проходит при поддержке «Пермский период. Новое время».

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