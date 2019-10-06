Пермь: новости дня
12:50 | 7.10.2019
За четыре дня стенд Пермского края на газовом форуме посетило более 6 тысяч человек
В частности, Джамал Ибрагимов, заместитель главного инженера «Сокар Петролеум», крупнейшей нефтяной компании Азербайджана, отметил, что продукция Пермского края отвечает всем современным требованиям качества. «Меня очень заинтересовали интеллектуальные системы безопасности от «ВИПАКС» и оборудование для газового сектора», – сообщил он. Представители из Китая проявили интерес к биотелеметрическим решениям от ITPS, трубам ANACONDA от «Технологии композитов» и средствам индивидуальной защиты.
По словам руководителя Центра поддержки экспорта Пермского края Ивана Яковлева, в целом иностранные компании заинтересованы в сотрудничестве с пермскими промышленниками, готовы перенимать опыт локализации и автоматизации производства, внедрять на своих предприятиях уже готовые комплексные решения как в области безопасности трудового процесса, так и в области IT-технологий.
Подводя итоги международного мероприятия, губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что газовый форум – отличная возможность для пермских компаний продемонстрировать свой потенциал и разработки. «Мы участвуем в форуме уже четвертый год. Если в первый раз у нас было семь компаний-участниц, то сейчас двадцать, причем не только на стенде Пермского края, но и на стендах ОДК, «Газпрома» и т.д. Это говорит об эффективности таких выставочных мероприятий, – отметил Максим Решетников. – На сегодня поставщиками «Газпрома» выступают 64 компании, объем поставок растет каждый год и за три года составил почти 55 млрд рублей. Пермскому краю всегда есть что предложить крупным корпорациям».
Накануне стенд Пермского края посетил председатель правления «Узбекнефтегаза» Баходиржон Сидиков, который пригласил пермские предприятия в ноябре этого года провести на территории Узбекистана большие переговоры с участием других нефтегазовых компаний страны.
3 октября на стенде региона побывали председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Они тоже высоко оценили пермские наработки для предприятий ТЭК, презентованные губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.
Всего на ПМГФ-2019 было представлено 20 региональных компаний (16 на стенде Пермского края, еще 4 на объединенных стендах федеральных холдингов – «Газпрома», ОДК, «Роскосмоса», а также Российского экспортного центра) и порядка 30 решений для нужд ПАО «Газпром». Среди экспонентов – ГК «ITPS», ООО «Джон Крейн – Искра», ООО «К.Т.Р. Инжиниринг», ООО «Технология композитов», «ЭР-Телеком Холдинг», ГП «Спутник» и др.
© «Вечерние ведомости»
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