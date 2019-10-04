Отделение Пенсионного фонда по Пермскому краю проведет прямую линию и прием

03:20 | 6.10.2019

9 октября прямую телефонную линию проведет управляющий Отделения ПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук. Проконсультироваться по вопросам пенсионного обеспечения можно будет с 15.00 до 17.00 по телефону (342) 264-31-01.



8 октября с 10.00 до 12.00 Станислав Аврончук проведет прием населения по адресу: Пермь, б-р Гагарина, 78 (к. 103). Здесь же 16 октября с 10.00 до 12.00 будет принимать по вопросам пенсионного обеспечения заместитель управляющего Раиса Тарских.

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