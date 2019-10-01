Пермский край и «Газпром» договорились о разработке новой программы газификации региона до 2025 года

17:29 | 4.10.2019

3 октября в рамках Петербургского международного газового форума состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Стороны обсудили перспективы сотрудничества по газификации региона.



Максим Решетников отметил, что Пермскому краю впервые удалось остановить рост задолженности за газ и сделать скачок в части строительства распределительных газопроводов в населенных пунктах: за три года почти 20 тыс. домов обеспечены возможностью проведения газа.



«Сейчас наша основная задача – сформировать программу газификации на 2021–2026 годы. «Газпром» выделяет на это большие ресурсы, у нас есть возможность привлечь эти средства в край. При разработке программы мы предусмотрим, чтобы газификация в регионе была эффективной. Мы постараемся избежать необходимости протягивать газопровод на большие расстояния: у таких сетей высокая стоимость эксплуатации, и в конечном счете это отразится на тарифе для жителей. Поэтому важно подойти к вопросу разумно», – подчеркнул Максим Решетников.



Сергей Густов обозначил заинтересованность компании в развитии газификации на территории Пермского края. Для этого предстоит разработать программу газификации на следующие пять лет – до 2025 года. Более четкие параметры стратегического документа будут обсуждаться во время визита главы ООО «Газпром межрегионгаз» в Пермь.



Сейчас в Пермском крае реализуется программа газификации до 2021 года. Планируется, что в общей сложности на это будет направлено 1,5 млрд рублей, из них 600 млн рублей – на эффективную газификацию (это касается тех территорий, где на одной улице газопровод есть, а на другой нет) и еще 900 млн – на программу синхронизации с «Газпромом». Каждый год газ приходит в 7 тыс. домов.

© «Вечерние ведомости»