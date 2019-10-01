Для старшего поколения пермяков будут организованы бесплатные социально-правовые консультации

17:10 | 4.10.2019

Консультации пройдут в общественных центрах Орджоникидзевского и Ленинского районов Перми. Мероприятия приурочены к Дню пожилого человека.



Как сообщили в администрации Ленинского района, 7 и 9 октября в общественных центрах пройдут бесплатные юридические консультации. На вопросы жителей ответят специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, министерства социального развития Пермского края, министерства здравоохранения Пермского края, Инспекции государственного жилищного надзора, Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю, Отделения Центрального банка РФ по Пермскому краю.



Консультации состоятся 7 октября в общественном центре «Энергия» по адресу: ул. Монастырская, 96 и 9 октября в общественном центре «Совет» по адресу: ул. Борчанинова, 8. Время консультаций – с 12:00 до 16:00.



По данным администрации Орджоникидзевского района, 11 октября в 12:00 часов в общественном центре «Молодежный» по адресу: ул. Веденеева, 26 пройдет День социально-правовой информации для граждан старшего поколения. На встрече будут присутствовать представители территориального управления министерства социального развития по городу Перми, центра социальных выплат, службы социальных участковых района, представители районного управления Пенсионного фонда.



Граждане смогут уточнить интересующие их вопросы, в том числе по пенсионному обеспечению, предоставлению мер социальной поддержки (выплат), социальному обслуживанию, социальному сопровождению граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, компетенции социальных участковых.

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