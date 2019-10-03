Пермь: новости дня
15:06 | 4.10.2019
С 4 октября многодетные семьи Перми могут подать заявление о предоставлении выплаты взамен земельных участков
Напомним, задачу до конца года разработать механизм альтернативных мер по обеспечению многодетных семей земельными участками и предусмотреть средства в городском бюджете поставил глава Перми Дмитрий Самойлов. Это значит, что у семей появляется возможность выбрать: ждать выдачу земельного участка или получить денежную выплату на покупку участка.
Созданием пакета нормативных правовых документов, регламентирующих предоставление единовременной выплаты, занималась рабочая группа. В ходе ее работы были проанализированы существующие формы поддержки многодетных семей, условия их предоставления, изучен опыт других субъектов по предоставлению денежных выплат, проанализирован существующий рынок земельных участков на территории края на предмет их стоимости и средних размеров.
Сумма выплаты составит 250 тысяч рублей, что соответствует фактической рыночной стоимости земельных участков в Пермском крае. Она будет носить целевой характер, приобретаемый земельный участок должен находиться на территории края и носить один из видов разрешенного использования: для ИЖС, ЛПХ, садоводства, огородничества, животноводства. Выплата будет предоставляться многодетным семьям с их согласия и без учета доходов, а земельный участок, приобретенный с использованием выплаты, должен оформляться в общую долевую собственность членов многодетной семьи.
Отметим, что механизм предоставления денежной выплаты обсуждался с представителями многодетных семей, депутатами гордумы, экспертами регионального отделения ОНФ в Пермском крае и получил их поддержку.
С 4 октября у заявителя (члена многодетной семьи) есть возможность подачи заявления о предоставлении выплаты:
- в электронном виде на официальном сайте муниципального образования город Пермь (https://www.gorodperm.ru/actions/social/social-protection/land/) в разделе «Деятельность»/«Социальная сфера»/«Социальная защита»/«Земля для многодетных семей» при условии наличия регистрации на портале Госуслуг. При подаче заявления в электронном виде согласие совершеннолетних членов многодетной семьи на предоставление выплаты необходимо будет представить после получения уведомления департамента социальной политики о предоставлении документов.
- в бумажном виде через отдел по работе с гражданами департамента социальной политики администрации города Перми по месту жительства в часы приема: понедельник, среда и пятница – с 09:00 до 13:00, четверг – с 14:00 до 18:00.
Дзержинский, Ленинский, Свердловский районы по адресу: Комсомольский проспект, 71, каб. 8, телефон: 244-30-90;
Индустриальный, Кировский районы по адресу: улица Мира, 15, каб. 614, тел. 227-94-44;
Мотовилихинский район (прием заявлений с 7 октября) по адресу: улица Уральская, 36, каб. 114а, телефон: 260-35-15;
Орджоникидзевский район по адресу: улица Щербакова, 24, каб. 103, телефон: 263-52-21.
При подаче заявления в бумажном виде необходимо согласие на предоставление выплаты всех совершеннолетних членов многодетной семьи в момент подачи заявления.
Вопросы о порядке приема и рассмотрения заявлений на выплату можно направить на адрес электронной почты 2361209zemly@mail.ru.
© «Вечерние ведомости»
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