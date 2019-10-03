Пермские цветники готовят к зиме

13:26 | 4.10.2019

В частности, в Индустриальном районе с цветников уже убрали однолетние растения. Проводится вспашка земли, а при необходимости – замена и добавление плодородного грунта.



Летом 2019 года в Индустриальном районе Перми было высажено более 67 тысяч однолетних растений: малиновых и сиреневых петуний, желтых тагетесов, красных сальвий, цинерарий, кохий. Цветники были оформлены на пересечении улиц Мира, Карпинского и Стахановской, на транспортных развязках у Пермской печатной фабрики «Гознак» и по улице Оверятской, на пересечении улиц Мира, Архитектора Свиязева и шоссе Космонавтов, были разбиты клумбы в сквере у Пермского дома народного творчества «Губерния», в саду имени Миндовского. Район украшали и конструкции вертикального озеленения с цветами.



Сейчас с клумб, рабаток и из вертикальных конструкций уже убрали увядающие однолетние цветочные культуры. На цветниках перекапывают и при необходимости заменяют землю. Как отметили в администрации Индустриального района, все это необходимо сделать до заморозков, чтобы сохранить ухоженный вид цветников и подготовить грунт к предстоящей весенней посадке растений.



Кроме того, до наступления холодов озеленители укроют специальным материалом туи. Это позволит декоративным кустарникам успешно перезимовать и защитит от яркого солнца ранней весной.



Помимо подготовки цветников к зиме, в районе продолжается работа по уборке мусора с территорий скверов, парков, кошению травы на газонах вдоль улично-дорожной сети. Так, за минувшую неделю траву скосили вдоль улиц Космонавта Леонова, Качалова, Нефтяников, Советской Армии, шоссе Космонавтов. Работы по кошению продолжатся до середины октября.

© «Вечерние ведомости»