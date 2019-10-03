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12:40 | 4.10.2019

Максим Решетников поручил формировать комплексные предложения пермских предприятий для «Газпрома»

3 октября губернатор Пермского края Максим Решетников совершил обход стенда Пермского края на Петербургском международном газовом форуме, встретился с делегацией промышленников.

Главе региона представили продукцию, которую ранее еще не презентовали для использования на объектах ПАО «Газпром».

«Мы участвуем в форуме со своим стендом уже четвертый раз, за это время число предприятий-участников увеличилось с 7 до 20. Предприятия представляют свою продукцию не только на стенде Пермского края. Например, пермская малоэмиссионная камера сгорания выставлена на стенде ОДК, на стенде «Газпрома» – наша технология по мониторингу состояния газопровода. Рост числа компаний на форуме говорит об эффективности мероприятия», – отметил Максим Решетников. На сегодня 44 предприятия Пермского края вошли в систему сертификации ПАО «Газпром». При этом глава региона обозначил, что у пермских компаний начали возникать вопросы по сертификации. Этот вопрос также успели коротко обсудить, и, как сообщил губернатор, планируется изменить формат работы с «Газпромом», сделать его более комплексным.

Для эффективного выстраивания взаимодействия с «Газпромом» губернатор поручил краевому министерству промышленности, предпринимательства и торговли регулярно организовывать встречи предприятий, участвующих в промкооперации, обсуждать возникающие вопросы и направлять в корпорацию уже комплексные предложения.

Глава региона ознакомился с новой разработкой ООО «НПП «Стэлспроммаш» – шаровым краном с уплотнением «металл по металлу», созданным специально для опытно-промышленных испытаний на объектах «Газпрома», и осмотрел полиэтиленовую армированную трубу ANACONDA для строительства подземных трубопроводов, газопроводов и нефтепроводов. Как утверждает производитель – ООО «Технология композитов», данные трубы имеют ряд преимуществ перед металлическими, которые традиционно используются в промышленности. В частности, они устойчивы к коррозии, более гибки, быстрее монтируются, обладают стабильной формой и небольшим весом. Это позволяет монтировать их вручную, без применения тяжелой техники.

Помимо инновационных разработок, Максиму Решетникову презентовали интерактивную карту объектов предприятий топливно-энергетического комплекса – мобильное приложение, содержащее наглядную информацию с географией поставок продукции предприятий Пермского края на объекты холдинга, а также сведения по объемам производства данной продукции. В общей сложности карта включает предприятия, расположенные более чем в 80 регионах страны. При этом по каждому объекту предусмотрена информация о пермских поставщиках, объемах поставок за последние три года, а также 3D-модели оборудования. Предполагается, что такая форма презентации может быть использована и для других корпораций и отраслей – например, аналогичную карту можно сделать по развитию туризма в регионе.

Ранее сообщалось, что на стенде Пермского края представлена продукция 16 компаний и порядка 30 решений для нужд ПАО «Газпром». Наряду с отдельными экспонатами на стенде представлены и комплексные решения для использования их на объектах «Газпрома». Общий объем реализуемой продукции для нужд ПАО «Газпром» в 2019 году составил порядка 18,7 млрд рублей.

© «Вечерние ведомости»

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