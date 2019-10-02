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14:46 | 3.10.2019

За два часа работы прямой линии Центра социальных выплат Пермского края консультации получили без малого 100 человек

2 октября в Центре социальных выплат и компенсаций министерства социального развития Пермского края прошла телефонная линия для людей старшего поколения. Граждане пенсионного и предпенсионного возраста могли получить информацию по мерам государственной социальной помощи.

За время работы прямой линии на телефоны учреждения позвонили 78 человек, 14 задали свои вопросы в аккаунтах ЦСВ в социальных сетях.

Большинство из них интересовались компенсациями взносов на капитальный ремонт и оформлением субсидии на услуги ЖКХ и поддержки. 18 человек интересовались оформлением выплат лицам с большим трудовым стажем.

Жительница Верещагинского района получила консультацию по предоставлению выплаты за работу на сельхозпредприятии, мужчине из Кишерти была предоставлена консультация по всему комплексу мер социальной поддержки, на которую могут рассчитывать люди пожилого возраста, проживающие в Пермском крае.

Граждане, чьи вопросы требуют дополнительной проверки, получат индивидуальные консультации специалистов Центра социальных выплат в ближайшие два дня.

Также сотрудники центра поздравили каждого обратившегося на прямую линию с Днем пожилого человека.

По итогам общения с гражданами, принято решение организовать проведение прямой линии для граждан пожилого возраста 16 октября.

Напоминаем, с вопросами, касающимися выплат и компенсаций различным категориям граждан, можно обратиться на телефон постоянно действующей горячей линии (342) 265-05-06 (звонок производится по тарифам оператора) или обратиться в аккаунты Центра социальных выплат в соцсетях.

© «Вечерние ведомости»

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