Пермь: новости дня
13:34 | 3.10.2019
Благодаря нацпроекту более 7 тысяч жителей Прикамья смогут досрочно переехать в комфортное жилье
В рамках соглашения Пермскому краю будет направлено 3,3 млрд рублей из федерального бюджета. Эти средства позволят региону в ближайшие два года дополнительно расселить 84 тыс. кв. м и переселить около 5 тыс. человек.
Как прокомментировал подписание губернатор Пермского края Максим Решетников, соглашение открывает региону дополнительные возможности: «Для Пермского края это очень важно: мы на третьем месте в стране по объему аварийного жилого фонда. Люди ждут, что процесс расселения и ликвидации «аварийки» будет сдвигаться. Это первое соглашение Пермского края по нацпроекту, предполагающее опережающее финансирование. Оно позволяет уже с конца 2019 года начать расселять дома, которые были запланированы на 2020–2021 годы. Это прорыв в системе управления. Всего мы должны до 2021 года расселить 12 тыс. человек. Это большой вызов для края, но при такой совместной работе я уверен, что у нас все получится». По нацпроекту в благоустроенное жилье переедет более 7 тыс. человек, еще 5 тыс. – по региональной программе.
Всего с учетом дополнительных средств и одновременной реализации в регионе двух программ – национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и краевой адресной программы – в Прикамье до 2021 года будет ликвидировано более 220 тыс. кв. м аварийного жилья. Процесс расселения аварийного фонда охватит все 33 муниципалитета, на чьей территории есть аварийные многоквартирные дома.
Как отметил генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин, Пермский край стал третьим регионом страны, который подписал соглашение об опережающем финансировании нацпроекта. Самое важное, по словам главы фонда, что расселение аварийного жилья позволяет повышать энергоэффективность регионов: «Жители переедут в новое, комфортное жилье, эффективность коммунальных сетей увеличится. Произойдет экономия средств по коммунальным услугам».
К концу 2021 года аварийный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2017 года, должен быть полностью ликвидирован в 19 территориях: Бардымском, Большесосновском, Еловском, Карагайском, Куединском, Кунгурском, Ординском, Сивинском, Уинском и Юсьвинском муниципальных районах, в Гайнском и Кудымкарском муниципальных образованиях, в Гремячинском, Ильинском, Красновишерском, Оханском, Верещагинском городских округах, а также в Березниках и Горнозаводске.
В текущем году из запланированных 90 тыс. кв. м ветхого фонда фактически расселено 34 тыс. кв. м. В частности, Пермский и Сивинский муниципальные районы и Кудымкарский муниципальный округ уже досрочно завершили программу расселения аварийного жилья 2019 года. Еще три муниципалитета – городской округ Березники, Сивинский и Ординский муниципальные районы – на конец года ликвидируют весь аварийный фонд в своих территориях, признанный таковым до 1 января 2017 года.
В Пермском крае продолжает действовать региональный механизм социальной выплаты, который позволят сократить в регионе количество судебных конфликтов при расселении. С его помощью люди могут выбирать место жительства в любой точке края. В итоге повышается мобильность жителей, что актуально для тех, кто планирует сменить работу, рассчитывая на профессиональный и карьерный рост.
© «Вечерние ведомости»
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