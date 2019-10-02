Пермь: новости дня
13:25 | 3.10.2019
В Прикамье возобновят практику выдачи сертификатов на приобретение жилья для детей-сирот
Как отметил губернатор Максим Решетников, сейчас в регионе созданы все условия, чтобы муниципалитеты могли обеспечить жильем детей-сирот. «Мы увеличили цену жилья за квадратный метр – многие из вас жаловались на низкую цену. Расширили границы площади спецжилфонда, которая может покупаться: платим за 33 метра, но квартира может быть до 38 метров. Дали возможность самим выбирать тип предоставляемого помещения: и вторичку, и строить разрешили. По-хорошему все барьеры, о которых вы говорили, сняты», – подчеркнул он.
При этом, по данным министерства строительства Пермского края, из 846 квартир, которые должны быть выделены детям-сиротам, на сегодняшний день в собственность муниципалитетов приобретено 533. Из остальных 313 помещений только на 217 размещен заказ. «Сами понимаете, размещение заказа еще не гарантирует приобретения жилья. На 96 объектах нет и этого. Причем особое беспокойство вызывает Пермь, где конкурс по 46 квартирам для детей-сирот пройдет только в октябре», – отметил Максим Решетников и поручил главам тех муниципалитетов, где ведется строительство домов для детей-сирот, держать на особом контроле ход и качество работ.
Также губернатор обратил внимание на еще одну обязанность глав – контроль за состоянием домов, которые уже переданы детям-сиротам. Как отметила заместитель министра строительства Пермского края Фаина Минх, в регионе в текущем году было проинспектировано 85 многоквартирных домов, квартиры в которых ранее были предоставлены детям-сиротам. Во всех домах были найдены недостатки, в том числе грибковые образования, трещины на ограждающих конструкциях, отсутствие отвода ливневых стоков от здания. «Мы понимаем, что не все жильцы относятся бережно к жилому фонду, есть случаи вандализма. Надо воспитывать, но при этом необходимо выделять дополнительные деньги на содержание, смотреть, в каком состоянии находится тот или иной дом», – отметил Максим Решетников.
Еще одной темой для обсуждения на Совете глав стал альтернативный способ обеспечения жильем детей-сирот в регионе – выдача сертификатов на приобретение жилья. Ранее такая практика в Прикамье уже использовалась. Этот вариант приобретения жилья предусмотрен для тех граждан, которые остались без попечения родителей, при этом достигли возраста 23 лет, имеют семью, детей и постоянный доход. «У кого-то из таких детей-сирот есть материнский капитал, у кого-то – собственные средства. При получении сертификата у них появляется возможность приобрести собственное жилье, после чего мы сможем снять их с учета как детей-сирот, нуждающихся в квартире», – подчеркнул министр социального развития Пермского края Павел Фокин.
Сертификат, который смогут получить дети-сироты, рассчитан на помещение площадью 28 кв. м, при этом стоимость 1 кв. м не должна превышать 43,2 тыс. рублей (предельная стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения по Пермскому краю, утвержденная федеральным органом исполнительной власти. – Прим. ред.). «Если сирота захочет приобрести жилье в другой территории, то стоимость сертификата будет рассчитываться исходя из стоимости квадратного метра жилья в этой территории», – пояснил Павел Фокин.
На сегодняшний день выбрать альтернативный способ получения жилья в Прикамье могут 927 детей-сирот. Как отметил министр социального развития, уже до конца текущего года у муниципалитетов появится возможность воспользоваться этим механизмом.
© «Вечерние ведомости»
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