Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Пермь: новости дня


Главная

13:25 | 3.10.2019

В Прикамье возобновят практику выдачи сертификатов на приобретение жилья для детей-сирот

1 октября на Совете глав муниципальных образований Пермского края обсудили вопрос обеспечения жильем детей-сирот в 2019 году и планы на 2020 год.

Как отметил губернатор Максим Решетников, сейчас в регионе созданы все условия, чтобы муниципалитеты могли обеспечить жильем детей-сирот. «Мы увеличили цену жилья за квадратный метр – многие из вас жаловались на низкую цену. Расширили границы площади спецжилфонда, которая может покупаться: платим за 33 метра, но квартира может быть до 38 метров. Дали возможность самим выбирать тип предоставляемого помещения: и вторичку, и строить разрешили. По-хорошему все барьеры, о которых вы говорили, сняты», – подчеркнул он.

При этом, по данным министерства строительства Пермского края, из 846 квартир, которые должны быть выделены детям-сиротам, на сегодняшний день в собственность муниципалитетов приобретено 533. Из остальных 313 помещений только на 217 размещен заказ. «Сами понимаете, размещение заказа еще не гарантирует приобретения жилья. На 96 объектах нет и этого. Причем особое беспокойство вызывает Пермь, где конкурс по 46 квартирам для детей-сирот пройдет только в октябре», – отметил Максим Решетников и поручил главам тех муниципалитетов, где ведется строительство домов для детей-сирот, держать на особом контроле ход и качество работ.

Также губернатор обратил внимание на еще одну обязанность глав – контроль за состоянием домов, которые уже переданы детям-сиротам. Как отметила заместитель министра строительства Пермского края Фаина Минх, в регионе в текущем году было проинспектировано 85 многоквартирных домов, квартиры в которых ранее были предоставлены детям-сиротам. Во всех домах были найдены недостатки, в том числе грибковые образования, трещины на ограждающих конструкциях, отсутствие отвода ливневых стоков от здания. «Мы понимаем, что не все жильцы относятся бережно к жилому фонду, есть случаи вандализма. Надо воспитывать, но при этом необходимо выделять дополнительные деньги на содержание, смотреть, в каком состоянии находится тот или иной дом», – отметил Максим Решетников.

Еще одной темой для обсуждения на Совете глав стал альтернативный способ обеспечения жильем детей-сирот в регионе – выдача сертификатов на приобретение жилья. Ранее такая практика в Прикамье уже использовалась. Этот вариант приобретения жилья предусмотрен для тех граждан, которые остались без попечения родителей, при этом достигли возраста 23 лет, имеют семью, детей и постоянный доход. «У кого-то из таких детей-сирот есть материнский капитал, у кого-то – собственные средства. При получении сертификата у них появляется возможность приобрести собственное жилье, после чего мы сможем снять их с учета как детей-сирот, нуждающихся в квартире», – подчеркнул министр социального развития Пермского края Павел Фокин.

Сертификат, который смогут получить дети-сироты, рассчитан на помещение площадью 28 кв. м, при этом стоимость 1 кв. м не должна превышать 43,2 тыс. рублей (предельная стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения по Пермскому краю, утвержденная федеральным органом исполнительной власти. – Прим. ред.). «Если сирота захочет приобрести жилье в другой территории, то стоимость сертификата будет рассчитываться исходя из стоимости квадратного метра жилья в этой территории», – пояснил Павел Фокин.

На сегодняшний день выбрать альтернативный способ получения жилья в Прикамье могут 927 детей-сирот. Как отметил министр социального развития, уже до конца текущего года у муниципалитетов появится возможность воспользоваться этим механизмом.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:28 | 3.10.2019
В Екатеринбурге осудили мужчину, который продавал некачественное лекарство от рака

15:11 | 3.10.2019
Екатеринбургский депутат заявил, что парки и скверы «это рассадник наркомании и преступности»

15:03 | 3.10.2019
Уголовное дело в отношении депутата думы Екатеринбурга направили в суд. Ему грозит до 15 лет колонии

14:55 | 3.10.2019
Грибы, ягоды и многое другое: в Екатеринбурге состоится ярмарка выходного дня

14:46 | 3.10.2019
За два часа работы прямой линии Центра социальных выплат Пермского края консультации получили без малого 100 человек

14:41 | 3.10.2019
В Перми пройдут «Живые игры» на стадионе «Юность»

14:32 | 3.10.2019
Максим Решетников поручил формировать комплексные предложения пермских предприятий для «Газпрома»

14:29 | 3.10.2019
Полиция Нижнего Тагила задержала подозреваемого в грабеже

14:22 | 3.10.2019
В семинаре по адаптации детей-аутистов приняло участие более 1 тыс. человек

14:04 | 3.10.2019
В Горноуральске сгорел Mercedes

13:46 | 3.10.2019
Среднестатистический житель Екатеринбурга ежегодно тратит на алкоголь 15 тысяч рублей

13:34 | 3.10.2019
Благодаря нацпроекту более 7 тысяч жителей Прикамья смогут досрочно переехать в комфортное жилье

13:25 | 3.10.2019
В Прикамье возобновят практику выдачи сертификатов на приобретение жилья для детей-сирот

13:08 | 3.10.2019
В Екатеринбурге разыскивают родственников потерявшегося дедушки

12:43 | 3.10.2019
130 тысяч пациентов городской поликлиники № 2 в Перми смогут пройти диагностику на новых УЗИ-аппаратах

12:42 | 3.10.2019
В Свердловской области каждое второе почтовое отделение сделают современным

12:32 | 3.10.2019
Пермский театр оперы и балета открыл прием заявок на «Арабеск»

12:31 | 3.10.2019
В Свердловской области прошёл детский творческий фестиваль о родном крае «Уральский звон»

12:23 | 3.10.2019
Пермский электротранспорт перешел на зимний режим работы

12:16 | 3.10.2019
Новые пермские разработки заинтересовали крупнейшего подрядчика «Газпрома»

12:16 | 3.10.2019
Чемпионат любителей пончиков пройдёт в Екатеринбурге

11:58 | 3.10.2019
31 многоквартирник в Екатеринбурге остается без тепла

11:39 | 3.10.2019
Шесть миллионов рублей заплатил житель Екатеринбурга, чтобы вернуть Lexus GX 460

11:07 | 3.10.2019
В Дегтярске полыхали автомобиль «Ford Focus» и мотоцикл «Yamaha»

10:50 | 3.10.2019
Задержанного в Тайланде уральского «шутника» выпустили под большой денежный залог

10:31 | 3.10.2019
В Екатеринбурге прошел открытый чемпионат Свердловской области по волейболу сидя

10:21 | 3.10.2019
Козырёк дома обрушился на школьника в Североуральске

10:10 | 3.10.2019
150 свердловчан остались без путевок за границу. Полиция возбудила уголовное дело

09:59 | 3.10.2019
На Урале в ДТП погиб мужчина

09:33 | 3.10.2019
Прокуратура проверит деятельность Музея истории Екатеринбурга

09:19 | 3.10.2019
Пропавшую в Екатеринбурге бабушку нашли

02.10.2019

21:39 | 2.10.2019
В Екатеринбурге пропала бабушка

комментариев: 1

19:30 | 2.10.2019
Игорь Алтушкин поможет найти «ключ от бизнеса» жителям Екатеринбурга

19:14 | 2.10.2019
В Свердловской области установят инновационные пешеходные переходы

19:06 | 2.10.2019
Из Великобритании в Верхнюю Пышму: британский принц Майкл Кентский посетил Музей автомобильной техники УГМК

18:11 | 2.10.2019
Свердловские полицейские поздравили ветерана с 95-летием





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 