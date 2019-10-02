130 тысяч пациентов городской поликлиники № 2 в Перми смогут пройти диагностику на новых УЗИ-аппаратах

12:43 | 3.10.2019

В городской поликлинике № 2 и входящей в ее состав женской консультации установлены новые УЗИ-аппараты экспертного класса Logiq общей стоимостью 6 млн рублей. К медучреждению прикреплено порядка 130 тыс. человек, и теперь каждый из них при необходимости сможет пройти УЗИ-диагностику на новом оборудовании.



Как пояснил главный врач городской поликлиники № 2 Алексей Савастьянов, диапазон клинического применения ультразвуковых систем Logiq невероятно широк: «На новых аппаратах можно провести точные исследования брюшной полости, сосудов, скелетно-мышечного аппарата, репродуктивных органов, малых органов, сердца, черепа и мочевыделительной системы, в том числе у новорожденных и детей. В женской консультации врачи будут обследовать состояние репродуктивных органов, в поликлинике – преимущественно сердце и сосуды».

Работе на новом оборудовании были обучены пять специалистов, которые уже провели на нем первые ультразвуковые исследования.



Вскоре в городскую поликлинику № 2 поступит еще десять холтеровских мониторов. Медучреждение закупило их для диагностики заболеваний сердца.



С 2017 года ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника № 2» участвует в федеральном проекте «Бережливая поликлиника», который является неотъемлемой частью нацпроекта «Здравоохранение», утвержденного президентом Владимиром Путиным. В медицинском учреждении модернизированы зоны ожидания приема и регистратуры, реализованы единые визуальные решения, установлены понятные указатели, инфоматы, внедрена система электронной очереди. Также здесь воплощен в жизнь региональный проект «Новая поликлиника», благодаря которому срок ожидания участкового терапевта сократился с 11-14 дней до одного.



В Прикамье регулярно обновляется оборудование в медицинских учреждениях. Летом 2019 года были закуплены новые цифровые рентгеновские аппараты для Центральной районной больницы Гайнского муниципального района и Яйвинского подразделения Александровской центральной городской больницы. До 30 ноября текущего года в Нытвенскую районную больницу поступит два флюорографа, для больницы в Лысьве до конца года будет закуплен маммограф.



В 2018 году за счет средств краевого бюджета в медорганизации Прикамья было приобретено 240 единиц нового, в том числе высокотехнологичного, оборудования на общую сумму 292 млн рублей. В 2019 году, как отмечал ранее губернатор Пермского края Максим Решетников, на обновление медицинского оборудования регион заложил свыше 400 млн рублей. Основное финансирование ведется из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным. По словам губернатора, в текущем году в крае будут расширены возможности диагностики: запущена ПЭТ-диагностика (позитронная эмиссионная томография, организуется на базе городской клинической больницы им. М.А. Тверье в Перми), откроется генетическая лаборатория, где с помощью современных методов исследования смогут определять предрасположенность к онкозаболеваниям.

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