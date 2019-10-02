Пермский театр оперы и балета открыл прием заявок на «Арабеск»

12:32 | 3.10.2019

Начался прием заявок от танцовщиков со всего мира на участие в XVI открытом конкурсе молодых артистов балета «Арабеск». Он продлится до 10 февраля 2020 года. Фестиваль будет проходить на площадке Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского с 24 апреля по 5 мая 2020 года.



Традиционно у «Арабеска» широкая география – от Бразилии до Республики Кореи. Участие в конкурсе принимают молодые артисты балета и учащиеся хореографических школ России и других стран в двух возрастных группах. В младшую входят исполнители в возрасте от 13 до 17 лет, в старшую – от 18 до 25 лет. В каждой категории можно выступать как дуэтом, так и соло. Помимо смотра номеров классической хореографии, на «Арабеске» проводится конкурс хореографов и исполнителей современной хореографии.



В 2020 году художественный руководитель и председатель жюри конкурса «Арабеск», лауреат многих международных премий и обладатель почетных наград разных стран Владимир Васильев отмечает 80-летие. По этому случаю в день открытия «Арабеска» в Пермском театре оперы и балета состоится премьера его балета «Анюта».



Подробнее о правилах участия в конкурсе «Арабеск» можно узнать на сайте события http://www.arabesque.permonline.ru/rules2012.html. Отправлять заявки можно онлайн: https://arabesque-perm.ru.



Напомним, в мае был объявлен конкурс на проектирование новой сцены Пермского театра оперы и балета. При этом уже заявлено, что она будет строиться при финансовой поддержке федерального правительства, о чем стало известно по итогам встречи премьер-министра Дмитрия Медведева и губернатора Пермского края Максима Решетникова. В новом театре, который расположится рядом со сквером Татищева, запланированы два больших зрительных зала – на 1300 и 800 зрительских мест.



Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой – один из старейших балетных смотров России. Он ведет свою историю с 1988 года. Раз в два года в Пермь приезжают молодые танцовщики из разных стран, представляющие разные хореографические школы. Конкурс проводится при поддержке правительства Пермского края.

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