Новые пермские разработки заинтересовали крупнейшего подрядчика «Газпрома»

12:16 | 3.10.2019

2 октября на Петербургском международном газовом форуме заместитель председателя правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов провел ряд встреч с представителями газотранспортных предприятий. Пермские наработки были представлены заместителю генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Стройгазмонтаж» (крупнейший подрядчик ПАО «Газпром») Дмитрию Берковичу.



В частности, ООО «НПП «Стэлспроммаш» презентовало свою новую разработку – шаровой кран с уплотнением «металл по металлу», созданный специально для опытно-промышленных испытаний на объектах «Газпрома». Разработка обеспечивает более качественное соединение деталей трубопровода, устойчивое к высоким температурам. Сейчас в данном сегменте представлены зарубежные изготовители, однако пермский продукт выгоднее в плане соотношения цены и качества.



Компания уже ведет активную работу с предприятиями «Газпрома», является участником дорожной карты промкооперации. В 2018 году объем поставок НПП «Стэлспроммаш» составил 159 млн рублей, в 2020 году планируется довести этот показатель до 370 млн рублей.



Также представителям ООО «Стройгазмонтаж» продемонстрировали полиэтиленовую армированную трубу ANACONDA для строительства подземных трубопроводов, газопроводов и нефтепроводов. Подрядчик «Газпрома» проявил интерес к пермским разработкам, некоторые технические решения и оборудование будут учитываться при проектировании новых газопроводов.



По итогам встречи Алексей Чибисов отметил, что Пермский край заинтересован в продвижении региональных предприятий, в том числе путем поддержки в выстраивании диалога с крупными заказчиками.



Напомним, от Пермского края на форум прибыла официальная делегация, в состав которой вошли представители региональных предприятий и краевых властей. На стенде Прикамья презентуется продукция 16 региональных производителей, среди которых ООО «Джон-Крейн Искра», ООО «К.Т.Р. Инжиниринг», ООО «Технология композитов», «ЭР-Телеком Холдинг», ГП «Спутник» и др.



ООО «Стройгазмонтаж» – крупная российская строительная компания. Является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста, занимается строительством наземной части известного «Северного потока» и других газопроводов ПАО «Газпром».

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