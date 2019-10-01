В районах Перми ремонтируют остановки общественного транспорта

17:50 | 2.10.2019

Содержанием и ремонтом остановок в городе занимаются районные администрации. В Свердловском районе в 2019 году отремонтировали 3 площадки для ожидания транспорта и порядка 100 остановочных павильонов.



Как сообщили в администрации Свердловского района, в 2019 году отремонтированы 3 остановочных площадки – «Муниципальный Дворец культуры им. Солдатова» по направлению в центр города для посадки в трамвай, «Голый Мыс» и НПО «Биомед» на улице Братской.



Около 100 остановочных павильонов приведены в нормативное состояние, выполнены работы по замене поликарбоната, профильного листа, вывесок, урн, отремонтированы лавочки.



Также восстановлен после ДТП остановочный павильон «Улица Яблочкова» для ожидания трамвая из города.

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