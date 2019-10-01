Максим Решетников заявил о безалаберном отношении глав муниципалитетов к работе с обращениями жителей

17:38 | 2.10.2019

Во вторник, 1 октября, на Совете глав муниципальных образований обсуждалась работа глав территорий с обращениями граждан на портале «Управляем вместе».



За три квартала 2019 года было опубликовано в три раза больше сообщений, чем за предыдущие полтора года работы портала. Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что, несмотря на количество сообщений, доля отработанных жалоб остается на уровне 80%. Учитывая рост обращений, в целом показатель неплохой.



По словам заместителя министра информационного развития и связи Пермского края Андрея Комракова, в ряде территорий есть проблемы с оперативностью ответов. В Горнозаводске свыше 60% ответов даются с просрочкой, в Александровском, Кочевском и Ординском районах – более 50%.



Чаще всего на обращения по локальным вопросам территории в ответах гражданам указывают на отсутствие финансирования. По словам Максима Решетникова, эти вопросы по большей части касаются текущего ремонта, который нужно отрабатывать с подрядчиками в ручном режиме. «Ответственнее подходите к планированию. Такие ответы не должны появляться на портале», – указал губернатор.



Глава региона обратил внимание и на то, что по-прежнему сохраняется проблема со своевременным информированием жителей о реализации программы развития края. Судя по статистике портала, почти на 30% объектов работы еще не начаты или просрочена дата их завершения. «Портал «Управляем вместе» – основной источник информации как для жителей края, так и для административной системы: все итоги мы будем подводить по тому, что есть на портале. Если данных о какой-то детской площадке или дороге нет на сайте – учитывать их мы не станем. Сложившаяся ситуация связана исключительно с вашей организационной безалаберностью», – пояснил Максим Решетников.

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