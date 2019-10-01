Мост по улице Карпинского в Перми могут расширить до шести полос

17:32 | 2.10.2019

Администрация города Перми объявила открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции улицы Карпинского. Работы затронут участок от улицы Мира до шоссе Космонавтов.



Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал значимость приведения в порядок и качественного содержания дорожной инфраструктуры. По его словам, от состояния дорог напрямую зависит безопасность жителей и уровень жизни в крае.



Согласно техническому заданию, проект должен включать организацию водоотвода с дороги, применение гранитного борта и оцинкованных опор освещения, а также благоустройство улицы Карпинского, в том числе разбивку газонов и клумб. Кроме того, проектом должна быть предусмотрена реконструкция моста на улице Карпинского и его расширение с двух до шести полос для движения транспорта.



Срок передачи проекта заказчику – не позднее 20 апреля 2020 года. Полный пакет документов, включая положительное заключение госэкспертизы, необходимо предоставить до 20 декабря 2020 года. Начальная (максимальная) стоимость работ по контракту составляет 21,2 млн рублей.



Отметим, в Пермском крае на сегодняшний день ведется большая работа по ремонту дорог, в том числе и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Так, в одной только Пермской агломерации в 2019 году по нацпроекту идет ремонт 55 объектов. Это 90,8 км дорог. На поставленные цели выделено более 2 млрд рублей бюджетных средств. Всего дорожный фонд Пермского края в этом году составляет 15,7 млрд рублей.

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