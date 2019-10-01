Пермь: новости дня
16:32 | 2.10.2019
В Перми завершено обустройство тротуара по Революции со стороны здания «Пермэнерго»
Реконструкция улицы Революции – одна из масштабных строек, которую осуществляет администрация Перми. Стартовала она в конце 2018 года и реализуется в несколько этапов. Один из них уже сейчас находится на завершающей стадии – участок от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта.
В настоящий момент на участке от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта полностью уложено дорожное покрытие, в ближайшее время подрядчик приступит к нанесению разметки. Переустроены сети, наружное освещение. Ведется завоз материалов для благоустроительных работ – необходимые информационные знаки, ограждения. Ведутся работы по устройству трамвайных путей, уже более половины уложено.
На завершающей стадии находится устройство тротуаров, строятся парковочные карманы. Введены в эксплуатацию сети водоснабжения и канализации. Осуществлен пуск газа в вновь построенный газопровод на данном участке улицы. Все работы ведутся в соответствии с графиком.
Пока для водителей транспорта закрыт выезд с улицы Газеты Звезда на улицу Революции, но есть возможность двигаться по нечетной стороне улицы в обоих направлениях. Движение будет организовано таким образом до середины октября.
Напомним, что подрядчик ведет планомерную работу и на других участках – на пересечении улицы Революции с Комсомольским проспектом и на участке от Компроса до улицы Куйбышева.
В рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение по две полосы в каждую сторону. Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие трамвайные пути. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств. Будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы. Появится новое освещение, будет проведено озеленение территории.
© «Вечерние ведомости»
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