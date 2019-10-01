Максим Решетников поручил территориям Прикамья ускорить заключение контрактов на ликвидацию аварийного жилья

16:23 | 2.10.2019

1 октября на Совете глав муниципальных образований обсуждался вопрос ликвидации аварийного жилья.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, Фонд содействия реформированию ЖКХ утвердил Пермскому краю, одному из первых регионов, заявку на финансирование программы на 2020–2021 годы в размере 3,5 млрд рублей. «Нам открывают доступ ко всем деньгам 2020–2021 годов. Важно отметить: деньги мы получим при условии, что не менее 90% жилья на этот год у нас будет законтрактовано. Задача вполне посильная, тем не менее за оставшиеся два месяца нужно заключить все соглашения с гражданами», – пояснил Максим Решетников.



В этом году в нацпроекте «Жилье и городская среда» в Пермском крае участвует 16 территорий, 15 из них близки к завершению плана. В Перми законтрактовано всего 42% жилья, при этом около 70% всего аварийного фонда приходится именно на краевую столицу. В следующем году в нацпроект войдет еще 17 территорий региона, поэтому важно, чтобы территории не откладывали работу с расселением аварийного фонда.



Отдельно губернатор остановился на вопросе качества предоставляемого жилья. По словам Максима Решетникова, нельзя допустить ситуации, возникавшие до 2017 года, – когда предоставленные помещения быстро приходили в негодность и вновь возникала необходимость в их расселении.



Как отметила заместитель министра строительства Пермского края Фаина Минх, территории часто направляют в ведомство данные, противоречащие друг другу. Некоторые территории не учитывают дома, признанные аварийными много лет назад. «За три года мы расселим 224 тыс. кв. м – все программы уже утверждены. При этом 19 муниципальных образований, где объем аварийного жилья составляет менее 1% жилого фонда, включены в национальный проект таким образом, чтобы за два года полностью ликвидировать аварийное жилье, признанное таковым до 2017 года. Средства на это в полном объеме предоставлены: 95% из федерального бюджета, 5% – из регионального, без привлечения местного бюджета», – подчеркнула замминистра.



Отметим, в сентябре три территории Прикамья досрочно завершили программу расселения аварийного жилья, запланированную на 2019 год. В Пермском и Сивинском муниципальных районах, а также в Кудымкарском муниципальном округе было расселено более 2,5 тыс. кв. м и в благоустроенное жилье переехали 232 человека. Еще 75 человек в настоящее время оформляют документы на новые квартиры.



Всего с учетом реализации двух программ в Пермском крае до 2021 года будет ликвидировано 224 тыс. кв. м аварийного фонда, в благоустроенное жилье переедет 12 тыс. человек. В программе примут участие все 33 муниципалитета, на чьей территории есть аварийное жилье. В 2019 году планируется расселить около 90 тыс. кв. м аварийного жилья, с 2020 по 2021 год – более 130 тыс. кв. м.

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