В октябре в Перми пройдут бесплатные занятия по йоге и оздоровительной гимнастике

16:19 | 2.10.2019

В шести общественных центрах Мотовилихи с октября проводятся занятия по йоге, общей физической подготовке и оздоровительной гимнастике. Все желающие могут присоединиться к группе здоровья для людей среднего и старшего возраста.



Йога проводится в общественном центре «Агат» по улице Халтурина, 10. Тренировки по общей физической подготовке будут проходить в общественных центрах «Вышка-2» по улице Гашкова, 41а, «Висим» по улице Постаногова, 7 и по улице Дружбы, 12. В общественных центрах «Агат» (улица Халтурина, 10) и «Городские горки» на бульваре Гагарина, 32а пройдут занятия по оздоровительной гимнастике.



В группы здоровья приглашаются все желающие без медицинских противопоказаний. С собой необходимо иметь сменную спортивную обувь и удобную одежду.



Задача городских властей – привлечение пермяков к регулярным занятиям физкультурой и спортом. В Перми вводятся в строй межшкольные стадионы, строятся спортивные залы в образовательных учреждениях, во дворах появляются типовые спортивные мини-площадки, тренажеры. В Перми проводятся массовые спортивные мероприятия и международные турниры по различным видам спорта, а также взят курс на строительство бассейнов в районах – так, уже работает новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Дзержинском районе по улице Транспортной, 7/1 и новый бассейн на улице Сысольской, 10/5.

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