Пермь: новости дня
16:11 | 2.10.2019
Губернатор Прикамья поручил ускорить выдачу сертификатов на жилье молодым семьям
Среди муниципалитетов, находящихся в группе риска по выдаче сертификатов с 10%-ной компенсацией, министр социального развития Пермского края Павел Фокин назвал Лысьву, Горнозаводск, Добрянский, Березовский и Гайнский районы. Также были перечислены районы, которые совсем не участвуют в федеральной программе, лишая своих жителей возможности получить компенсацию 35% стоимости жилья. Это Бардымский, Березовский, Кишертский, Большесосновский, Красновишерский, Сивинский и Чердынский районы и ЗАТО Звездный. Напротив, своевременно выдаются и предъявляются к оплате сертификаты молодым семьям в Березниках, Кунгуре, Соликамске и Пермском районе.
«По программе с 35%-ной выплатой, которую финансируют федеральное правительство, край и муниципалитет, сертификатами было всего обеспечено 3,5 тыс. семей. В этом году по ней получили сертификаты 223 семьи, из них 62 сертификата до сих пор остаются нереализованными. Прошу глав в ручном режиме проконтролировать, чтобы свидетельства были «отоварены» и люди приобрели жилье. По выплате в 10% в текущем году должны получить сертификаты 1600 семей. Тут основной проблемой является то, что органы местного самоуправления постоянно меняют списки получателей. Это тормозит очередь. Напоминаю: количество выданных свидетельств – это тот целевой показатель, по которому вам переводят средства на участие в программе», – отметил губернатор Максим Решетников, поручив главам проанализировать, какие усилия нужно предпринять, чтобы выдавать сертификаты более «ритмично».
Также в рамках Совета глав было озвучено, что федерация согласовала беспрецедентный объем финансирования Пермскому краю по программе «Молодая семья» – более 1 млрд рублей на 2020–2022 годы. В рамках программы «Молодая семья» Пермский край будет ежегодно получать в течение ближайших трех лет по 385 млн рублей федеральных средств. «Это означает, что мы можем состыковать все перечни, выдать людям сертификаты на получение средств в 2020 и 2021 году. Люди будут спокойно заниматься поиском, подбором жилья, понимая, что в 2021 году они получат эти деньги», – заявил губернатор.
В ходе совещания перед муниципалитетами были поставлены задачи актуализировать списки семей, претендующих на сертификаты, и ускорить работу по выдаче и предъявлению к оплате свидетельств. Также губернатор поручил министерству социального развития организовать оформление бланков свидетельств в цифровом виде, чтобы упростить процедуру их выдачи.
© «Вечерние ведомости»
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