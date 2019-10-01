При поддержке «Уралкалия» в детских садах Березников установлены новые игровые комплексы

13:56 | 2.10.2019

«Уралкалий» направил более 8 млн рублей на обустройство игровых комплексов в детских садах г. Березники. Новое оборудование соответствует современным требованиям качества и безопасности.

Элементы игровых комплексов рассчитаны на определённые возрастные категории, способствуют физическому развитию детей, помогают получению социальных навыков в процессе игры.

Для малышей в возрасте от 1 до 3 лет на участках появились качалка на пружине, песочница и домик-беседка. Для детей 3-7 лет установлены развивающие домик-беседка, стенка для физической активности, песочница, кораблик с горкой и машина.

Всего на средства компании в трёх детских садах города установлено 50 игровых комплексов.

Эдуард Смирнов, директор по недропользованию ПАО «Уралкалий», отметил:

- Дети - самая большая ценность, поэтому в своей социальной политике «Уралкалий» с особым вниманием относится к социальным проектам, которые направлены на развитие детей. Мы с радостью откликнулись на предложение сделать прогулки малышей в березниковских детских садах более интересными и безопасными. Уверен, что маленькие жители нашего города по достоинству оценят современные и яркие игровые комплексы.

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