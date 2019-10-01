«Т Плюс» подключила к теплу 7260 многоквартирных домов Прикамья

11:20 | 2.10.2019

Отопительный сезон 2019-2020 годов стартовал во всех городах присутствия Группы «Т Плюс» в Пермском крае: Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском. Объекты социального значения и жилой фонд обеспечены теплом на 100%. Тепло поступает в 367 детских садов, 213 школ, 320 больниц и поликлиник, 241 учреждение средне-специального и высшего образования, 54 дома культуры.



Обеспечена подача отопления в 7260 жилых многоквартирных домов Пермского края, за теплоснабжение которых отвечают энергетики «Т Плюс». Также отапливаются 2779 прочих потребителей. Все сигналы от жителей о ситуации с теплоснабжением зданий передаются в тепловую инспекцию для проверки. В каждом случае энергетики разбираются индивидуально для выявления причин отклонения от нормативных параметров. Для регулировки внутридомовых теплоустановок жителям необходимо обращаться в свои УК и ТСЖ. Также звонки принимает call-центр «Пермской сетевой компании» по тел. 281-72-99.



Вход в зиму проходил в рабочем режиме, при взаимодействии теплоснабжающих организаций с муниципалитетами. Подача теплоресурса осуществлялась поэтапно по заявкам от потребителей. Важная роль в этом процессе отведена обслуживающим организациям – УК и ТСЖ – которые должны были оперативно проводить мероприятия на жилом фонде. Именно от своевременных действий жилищных компаний зависит прием и распределение теплоносителя внутри здания и комфортная температура в квартирах.



Отопительному сезону 2019-2020 годов предшествовала серьезная подготовка объектов генерации и теплосетевой инфраструктуры. Специалисты энергокомпании выполнили капитальные и средние ремонты восьми котельных агрегатов общей производительностью 2240 тонн пара в час, восьми турбин совокупной мощностью 485 МВт, шести водогрейных котлов. В ходе летней подготовки осуществлено более 70 текущих ремонтов всех видов оборудования и сооружений.



Для надежной подачи отопления и горячей воды жителям Пермского специалисты Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» выполнили обязательные гидравлические испытания теплосетей. Также проведена профилактика 2289 км теплопроводов отопления и горячего водоснабжение.



Для обеспечения высокого качества услуг отопления и горячего водоснабжения энергетики провели перекладку ряда участков тепловых сетей в краевой столице и других городах присутствия. Всего за 2019 год в ходе летней ремкампании в Пермском крае переложено порядка 30 км теплосетей.

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