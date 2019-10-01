Максим Решетников предложил распустить чиновников, которые формально отвечают жителям в соцсетях

18:31 | 1.10.2019

1 октября заседание Совета глав муниципальных образований Пермского края губернатор начал с рассмотрения ответов местных властей на обращения жителей в социальных сетях. «Каждый понедельник мы с министрами начинаем с разбора ответов в социальных сетях, и ваши ответы я тоже просматриваю. У части из вас ни заинтересованности, ни понимания важности общения с людьми я не увидел. Некоторые отвечают так, коллеги, что дискредитируют и себя, и всю власть, и весь механизм обратной связи, – обозначил Максим Решетников. – Понимаю, что большая часть этих ответов формируется подчиненными, которые не всегда затрудняют себя размышлениями о том, что и кому пишут. Не у всех есть сострадание к людям. Но у вас-то должно быть…»



Далее губернатор озвучил несколько примеров ответов глав жителям в социальных сетях.



В Александровском районе житель пожаловался на плохой ремонт теплосетей: «Старые трубы заклеены скотчем». Представители местных властей ответили, что, кроме скотча, там еще и проволока будет.



Семья из Чердыни сообщила, что подъезд их дома скоро рухнет и потащит за собой весь дом. Глава округа ответил, что вопрос по состоянию жилья был направлен не по адресу. «Вместо того чтобы написать людям, что делать и куда идти за спасением, вы, Андрей Александрович, указываете им, что они обратились не по адресу. К кому должны обращаться жители за помощью, если не к главе?» – осведомился губернатор.



Жители Сивинского района прислали фотографию старой детской площадки. Глава Уинского сельского поселения в ответ предложил снести площадку, потому что на ремонт нет финансирования. «Может, проще разогнать поселение, а деньги, которые на чиновников тратим, направить на ремонт этой детской площадки?» – предложил губернатор.



Жительница деревни Мостовой Пермского района написала, что у них делают дорогу. Рядом с ее домом прорыли канаву, достали трубы, а чистить заставляют своими силами за свои средства. Местные власти ответили, что подрядчик не в ответе за содержание данной территории.



В Красновишерске еще в мае местные власти по суду должны были сделать капитальный ремонт в квартире пенсионерки. Деньги в муниципалитет были направлены. А в ответе администрации никакой конкретики по срокам.



В завершение Максим Решетников добавил, что социальные сети нужны для того, чтобы главы давали пояснения не губернатору, а жителям.

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