Спектакли окружного фестиваля «Театральное Приволжье» можно увидеть онлайн и по телевизору

16:06 | 1.10.2019

С 1 по 28 октября телеканал «ВЕТТА 24» покажет все спектакли-финалисты окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Трансляции будут начинаться ежедневно в 17:00.



Напомним, «Театральное Приволжье» стало одним из самых ярких событий Года театра в Приволжском федеральном округе. Фестиваль объединил более 1000 школьных и 130 студенческих театров ПФО. Старт фестивалю в марте дал полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, сейчас «Театральное Приволжье» выходит на финишную прямую.



На первом этапе в проекте участвовало 7 тыс. юных актеров из 483 коллективов – 114 студенческих и 369 школьных. Конкурсные спектакли посмотрело около 114 тыс. зрителей ПФО.



Победители «Театрального Приволжья», занявшие первые места в своих номинациях, получат по 200 тыс. рублей на постановку следующих спектаклей, занявшие вторые места – по 140 тыс. рублей, третьи – по 100 тыс. Достойные призы будут вручены и лучшим актерам, режиссерам и участникам конкурса театральных афиш.



Детская театральная студия «Балаганчик» из поселка Яйва выступила в номинации «Школьный театральный коллектив». На региональном этапе ребята победили со спектаклем «Неужели меня нет?» по пьесе современного драматурга Людмилы Духаниной. Этот спектакль поднимает вечную тему взаимоотношений подростков с родителями и мучительного взросления.



Второй театральный коллектив, «17-я скрипка» (ПНИПУ), представит Пермский край в номинации «Студенческий театральный коллектив». Этот театр, уже ставший лауреатом фестиваля «Российская студенческая весна-2019», в финале «Театрального Приволжья» покажет спектакль «Признание» («Далекие близкие») по рассказам Василия Шукшина.



Спектакль «17-й скрипки» будет показан телеканалом «ВЕТТА 24» 7 октября, постановка студии «Балаганчик» – 21 октября. Увидеть видеоверсии всех постановок можно будет на официальном сайте фестиваля, в разделе «Финалисты».



Итоговое голосование «Театрального Приволжья» состоится в ноябре. За пермяков жители края не смогут проголосовать, зато есть возможность рассказать о них в социальных сетях и поддержать пермские постановки с помощью хештега #театральноеприволжье.



Церемония награждения победителей состоится в декабре.

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