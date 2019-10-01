Пермь: новости дня
14:35 | 1.10.2019
Максим Решетников поручил освободить с 2020 года от платы за вывоз мусора малоимущие многодетные семьи
Министерством социального развития Пермского края в связи с большим количеством заявлений, поступающих от жителей, было предложено с 1 января следующего года ввести дополнительную ежемесячную денежную компенсацию за коммунальную услугу по вывозу мусора. Для ветеранов труда, реабилитированных жертв политических репрессий, пенсионеров, имеющих большой страховой стаж, было предложено установить льготу в размере 50%, а для многодетных малоимущих семей – в размере 30%.
Губернатор Максим Решетников поручил краевому минсоцу на время проведения реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Прикамье освободить малоимущие многодетные семьи от платы за вывоз мусора: «Давайте в бюджете на ближайшие три года предусмотрим 100-процентную льготу для многодетных семей. А после того как закончите работу по анализу бедности, которую ведете сейчас в регионе, примем дальнейшие решения».
Таким образом, от платы за вывоз мусора будет освобождено более 12 тыс. семей в Пермском крае. Также 50-процентную льготу на оплату услуги по вывозу ТКО получат 250 тыс. жителей старшего поколения.
Кроме того, в ходе заседания правительства Максим Решетников поручил краевому минсоцу установить на год переходный период для малоимущих семей, которые, в силу роста доходов, перестают таковыми считаться. «Когда люди на 10-50 рублей превышают порог бедности, на них тут же наваливаются все эти платежи. Давайте сделаем переходный период: если доход повысился не более чем на 10%, пусть в течение года люди пользуются еще этими льготами», – подчеркнул глава Прикамья и отметил, что законопроект как можно скорее необходимо внести на рассмотрение в краевое Законодательное собрание.
Напомним, ранее губернатор также поручил освободить от двойной платы за вывоз твердых коммунальных отходов индивидуальных предпринимателей и некоммерческие организации.
© «Вечерние ведомости»
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