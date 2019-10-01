В Прикамье в 2020 году расходы на строительство объектов соцсферы увеличатся на 27%

14:29 | 1.10.2019

Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что бюджет формировался в непростых условиях – в частности, с учетом ряда решений на федеральном уровне: освобождения от налогообложения всего движимого имущества, увеличения ставки НДС с 18 до 20%, завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, введения обратного акциза на бензин, отмены контроля за трансфертным ценообразованием и др. «Это все происходит в условиях реализации национальных проектов и необходимости реализации больших инфраструктурных проектов в крае, в первую очередь строительства объектов социальной инфраструктуры в образовательной сфере и здравоохранении, объектов культуры, о которых долгое время мы говорим».



Одним из важнейших приоритетов при формировании бюджета Пермского края стала индексация мер социальной поддержки, увеличение финансирования бюджетных учреждений, в том числе для того, чтобы они могли повысить заработную плату своим сотрудникам. Глава Прикамья отметил, что за счет этого рост зарплаты сотрудников бюджетной сферы в следующем году должен составить не менее 4%. «Но насколько конкретно – зависит от каждой отрасли и каждого бюджетного учреждения. Здесь задачи стоят перед руководителями бюджетных организаций – контролировать расходы на административно-управленческий персонал, контролировать иные направления расходов, с тем чтобы максимальный объем средств шел на заработную плату основному персоналу: воспитателям в садиках, учителям, врачам, фельдшерам», – подчеркнул Максим Решетников.



Также глава Прикамья указал, что в целом проект бюджета на 2020–2022 годы обеспечивает продолжение развития всех программ, которые осуществляются в регионе, а также реализацию национальных проектов. «Проект бюджета – это полдела. Сейчас очень важно детально и внимательно его обсудить. Посмотреть, все ли наши обещания, данные людям, учтены. Посмотреть, как это все реализуется», – подчеркнул губернатор.



Министр финансов Пермского края Елена Чугарина отметила, что по итогам 2019 года объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет края составит 120 млрд рублей (к уровню 2018 года это рост на 9,7%). Доходы на предстоящую трехлетку спрогнозированы с учетом всех эффектов от мероприятий по повышению налогового потенциала. В итоге в 2020 году прирост налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета ожидается на уровне 4,4%, а в последующие два года – 5,9 и 7,1% соответственно, что выше прогнозного уровня инфляции. «В представленном проекте на 2020–2021 годы мы предусмотрели дотации из федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на сбалансированность – 3,7 млрд рублей. Это не окончательные цифры, так как уточненные данные мы получим ко второму чтению закона о федеральном бюджете и тогда сможем отразить их в бюджете региона. Поэтому в проекте объем нецелевых трансфертов пока существенно ниже того, что мы видим в 2019 году», – уточнила Елена Чугарина.



Структура расходов краевого бюджета на предстоящую трехлетку не только сохранит социальную направленность, но и позволит обеспечить реализацию инфраструктурных проектов. В краевом бюджете значительно увеличены расходы бюджета развития: их доля в бюджете 2019 года составляет 22%, в плановом периоде она достигнет 26%. Расходы на развитие в 2020 году вырастут относительно 2019 года на 30% и составят 37 млрд рублей.



В бюджете на 2020–2022 годы предусмотрено дальнейшее финансирование 13 госпрограмм, принятых в конце 2017 года. Увеличение финансирования запланировано на все социальные программы, они будут расти за счет не только инвестиционных расходов, но и устойчивого роста текущих затрат. Здесь ставка делается на дальнейшее повышение эффективности бюджетных расходов за счет эффективного управления, включая эффективность бюджетной сети и государственных закупок.



Инвестиции в объекты социальной сферы в ближайшую трехлетку составят более 35 млрд рублей. «Начиная с 2017 года мы наращиваем объемы инвестиций в социальные объекты. В 2019 году данные расходы увеличились относительно 2016 года в четыре раза и будут расти далее. В 2020–2022 годах на строительство объектов здравоохранения выделяется более 10 млрд рублей, на строительство объектов образования – 7,5 млрд, на объекты культуры – почти 14 млрд рублей, на объекты спорта – 2,5 млрд», – отметила Елена Чугарина. Так, в 2020 году на строительство объектов соцсферы будет направлено почти 10 млрд рублей, что на 27% больше по сравнению с текущим годом.

Важным направлением в краевом бюджете остается развитие дорожной сети и улучшение качества содержания и ремонта дорожной инфраструктуры. На четверть в 2020 году будут увеличены бюджетные инвестиции в строительство региональных и местных дорог – их объем превысит 8 млрд рублей, и такой же уровень финансирования будет обеспечен в 2021 году, а к 2022 году объем финансирования строительства дорог достигнет 10 млрд рублей. «Следует сказать, что за последние три года в три раза возросли расходы на строительство и ремонт муниципальных дорог и в 2020 году этот рост будет продолжен. Муниципалитеты на эти направления получат более 5 млрд рублей», – подчеркнула министр финансов.



В проекте бюджета на следующие три года предусмотрена финансовая помощь муниципалитетам. С этой целью им будет направлено более 29 млрд рублей, что составит 1/5 часть всех расходов краевого бюджета. «По сравнению с 2016 годом мы нарастили объем помощи муниципалитетам в 2,5 раза. И в первую очередь это связано с поддержкой преобразованных муниципалитетов», – сообщила Елена Чугарина. Кроме того, все ранее субсидируемые направления сохраняются и на 2020–2022 годы. Это и фонд софинансирования расходов, строительство и ремонт дорог, строительство соцобъектов, обеспечение жильем молодых семей, мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда, благоустройство дворовых и общественных территорий, софинансирование проектов инициативного бюджетирования.



В заключение министр финансов Пермского края Елена Чугарина отметила, что при формировании бюджета были соблюдены основные правила: обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета, взвешенная долговая политика на предстоящий трехлетний период и исключение неоправданных рисков для бюджетов последующих лет. «Дефицит, который мы фиксируем в бюджете, – это, по сути, «бумажный» дефицит. По факту мы ожидаем, что он будет значительно ниже. В результате в 2020 году дефицит ожидается в районе 4,7 млрд рублей, в 2021-м – в районе 2,9 млрд рублей, а в 2022 году мы планируем перейти на бездефицитный бюджет. В итоге в прогнозируемом периоде относительно 2016 года уровень долговой нагрузки продолжит свое поэтапное снижение», – резюмировала Елена Чугарина.



По итогам обсуждения проекта бюджета депутат Государственной Думы Игорь Сапко отметил, что основные тренды федерального и регионального бюджетов совпадают: «Хочу отметить, что бюджет Прикамья остается социально ориентированным. Неслучайно 70% его расходов – это расходы как раз социального блока. Во главе угла стоит человек, его здоровье и благополучие и выполнение всех социальных гарантий».



Первое чтение проекта бюджета в Законодательном собрании Пермского края состоится 24 октября.

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