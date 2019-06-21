«Уралкалий» получил наивысшую оценку соответствия стандарту «Protect & Sustain»

09:27 | 1.10.2019

«Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, получил статус «IFA Product Steward Excellence» международного стандарта «Protect & Sustain» Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (International Fertilizer Association, IFA).

Сертификат подтверждает превосходный уровень управления всеми этапами производства, транспортировки и сбыта калийных удобрений, а также приверженность наилучшим практикам в вопросах безопасности производства и экологичности продукции. Сертификация «Уралкалия» на соответствие стандарту «Protect & Sustain» проводилась международными аудиторами по 113 вопросам различных аспектов деятельности предприятия. Сертификат выдан сроком на 3 года.

Уникальность стандарта «Protect & Sustain» заключается в том, что он объединяет в себе многие аспекты, отраженные в системах менеджмента качества (стандарт ISO 9001), охраны труда (ISO 14001) и экологического менеджмента (OHSAS 18001), а также содержит требования технической спецификации RC14001, которая формулирует положения к системам менеджмента организаций, работающих в химической отрасли.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:

- «Уралкалий» внедряет и использует наилучшие мировые доступные практики на всех этапах производства, доставки и сбыта калийных удобрений. Мы уделяем повышенное внимание безопасности и экологичности всех производственных процессов. Сертификация на соответствие стандарту «Protect & Sustain» является важным свидетельством успешной реализации стратегии устойчивого развития компании.

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